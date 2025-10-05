المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الدوري المصري.. فاركو 0-0 وادي دجلة

محمد همام

كتب - محمد همام

07:59 م 05/10/2025
احتفال علي حسين مهاجم وادي دجلة أمام زد

فريق وادي دجلة

زوار "يلا كورة"، تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة فاركو ووادي دجلة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري، نسخة موسم 2025-2026.

تشكيل فاركو:

محمد سعيد "شيكا" - محمد حسين - معاذ أحمد - بابا سار - وليد مصطفى - أحمد شعبان - محمد عز - ياسين الملاح - رامز مدحت - أحمد البحراوي - كريم الطيب.

تشكيل وادي دجلة:

عمرو حسام - أحمد أيمن - سيف تقا - كمال أبو الفتوح - أحمد رضا - أحمد سكولز - ميس كاندروب - محمد عبد العاطي - يوسف ويا - محمود دياسطي - فرانك بولي.

لمعرفة ترتيب الفريقين في الدوري.. اضغط هنا

الدوري المصري وادي دجلة فاركو

