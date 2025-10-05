زوار "يلا كورة"، تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة فاركو ووادي دجلة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري، نسخة موسم 2025-2026.

تشكيل فاركو:

محمد سعيد "شيكا" - محمد حسين - معاذ أحمد - بابا سار - وليد مصطفى - أحمد شعبان - محمد عز - ياسين الملاح - رامز مدحت - أحمد البحراوي - كريم الطيب.

تشكيل وادي دجلة:

عمرو حسام - أحمد أيمن - سيف تقا - كمال أبو الفتوح - أحمد رضا - أحمد سكولز - ميس كاندروب - محمد عبد العاطي - يوسف ويا - محمود دياسطي - فرانك بولي.

