كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

مصدر مقرب من جوميز ليلا كورة: تقدم بشكوى جديدة ضد الزمالك للفيفا

محمد خيري

كتب - محمد خيري

09:13 م 05/10/2025
جوزيه جوميز

جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك

جدد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح السعودي، شكواه ضد نادي الزمالك، بسبب عدم الالتزام باتفاقية الجدولة لسداد مستحقاته المتأخرة.

البرتغالي جوزيه جوميز، كان قد تولى الإدارة الفنية لفريق الزمالك الأول لكرة القدم، خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2024، قبل أن يرحل عن تدريب الأبيض.

جوزيه جوميز يشكو الزمالك

وكشف مصدر مقرب من جوزيه في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن المدرب البرتغالي تقدم بشكوى أخرى ضد الزمالك إلى فيفا، عبر محاميه.

وأوضح المصدر أن جوزيه جوميز تقدم بشكوى ضد الزمالك، بعدما لم يلتزم النادي باتفاقية الجدولة التي تمت في وقت سابق، لدفع مستحقاته التي تبلغ حوالي 120 ألف دولار.

الزمالك كان قد أعلن في أغسطس الماضي، عن توصله لتسوية المستحقات المتأخرة وكافة الأمور المالية مع جوزيه جوميز وجهازه المعاون... طالع تفاصيل أكثر من هنا

جوزيه جوميز كان قد خاض مع الزمالك 45 مباراة خلال ولايته التدريبية، وتوج مع الفارس الأبيض بثنائية كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك جوزيه جوميز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

