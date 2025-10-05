جدد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح السعودي، شكواه ضد نادي الزمالك، بسبب عدم الالتزام باتفاقية الجدولة لسداد مستحقاته المتأخرة.

البرتغالي جوزيه جوميز، كان قد تولى الإدارة الفنية لفريق الزمالك الأول لكرة القدم، خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2024، قبل أن يرحل عن تدريب الأبيض.

جوزيه جوميز يشكو الزمالك

وكشف مصدر مقرب من جوزيه في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن المدرب البرتغالي تقدم بشكوى أخرى ضد الزمالك إلى فيفا، عبر محاميه.

وأوضح المصدر أن جوزيه جوميز تقدم بشكوى ضد الزمالك، بعدما لم يلتزم النادي باتفاقية الجدولة التي تمت في وقت سابق، لدفع مستحقاته التي تبلغ حوالي 120 ألف دولار.

الزمالك كان قد أعلن في أغسطس الماضي، عن توصله لتسوية المستحقات المتأخرة وكافة الأمور المالية مع جوزيه جوميز وجهازه المعاون

جوزيه جوميز كان قد خاض مع الزمالك 45 مباراة خلال ولايته التدريبية، وتوج مع الفارس الأبيض بثنائية كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.