أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تسوية المستحقات المتأخرة والأمور المالية مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض وجهازه المعاون.

البرتغالي جوزيه جوميز، كان قد تولى الإدارة الفنية لفريق الزمالك الأول لكرة القدم، خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2024، قبل أن يرحل عن تدريب الأبيض.

تسوية مستحقات جوزيه جوميز

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي، نجاح مجلس الإدارة والمدير الرياضي جون إدوارد، في تسوية الأمور المالية العالقة مع جوزيه جوميز وجهازه المعاون.

أضاف بيان الزمالك، أن الأيام الماضية شهدت تواصل بين الإدارة الرياضية بقيادة جون إدوارد مع المدرب البرتغالي، لإنهاء الأمر بصورة ودية بين الطرفين، دون الوصول لمراحل التقاضي، ليتم إنهاء كافة الأمور بعد التواصل الذي تم بين الجانبين.

تابع البيان أن جون إدوارد كلف محمد متولي المستشار القانوني للفريق الأول لكرة القدم، بإبرام اتفاقية تسوية مستحقات جوزيه جوميز ومعاونيه، ليتم إنهاء الأمر وتوقيع عقود التسوية المالية بين الطرفين.

ومن جانبه، أعرب المدرب البرتغالي عن خالص تقديره وحبه لنادي الزمالك وجماهيره الوفية، كما تمنى التوفيق للنادي في تحدياته المقبلة.

جوزيه جوميز كان قد خاض مع الزمالك 45 مباراة خلال ولايته التدريبية، وتوج مع الفارس الأبيض بثنائية كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.

في سياق آخر، يلتقي الزمالك مع نظيره فريق المقاولون العرب، في التاسعة مساء بعد غد السبت، في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري.