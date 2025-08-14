المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. الزمالك يعلن تسوية مستحقات جوزيه جوميز وجهازه المعاون

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

11:25 م 14/08/2025
جوزيه جوميز مدرب الزمالك

البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تسوية المستحقات المتأخرة والأمور المالية مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض وجهازه المعاون.

البرتغالي جوزيه جوميز، كان قد تولى الإدارة الفنية لفريق الزمالك الأول لكرة القدم، خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2024، قبل أن يرحل عن تدريب الأبيض.

تسوية مستحقات جوزيه جوميز

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي، نجاح مجلس الإدارة والمدير الرياضي جون إدوارد، في تسوية الأمور المالية العالقة مع جوزيه جوميز وجهازه المعاون.

أضاف بيان الزمالك، أن الأيام الماضية شهدت تواصل بين الإدارة الرياضية بقيادة جون إدوارد مع المدرب البرتغالي، لإنهاء الأمر بصورة ودية بين الطرفين، دون الوصول لمراحل التقاضي، ليتم إنهاء كافة الأمور بعد التواصل الذي تم بين الجانبين.

تابع البيان أن جون إدوارد كلف محمد متولي المستشار القانوني للفريق الأول لكرة القدم، بإبرام اتفاقية تسوية مستحقات جوزيه جوميز ومعاونيه، ليتم إنهاء الأمر وتوقيع عقود التسوية المالية بين الطرفين.

ومن جانبه، أعرب المدرب البرتغالي عن خالص تقديره وحبه لنادي الزمالك وجماهيره الوفية، كما تمنى التوفيق للنادي في تحدياته المقبلة.

جوزيه جوميز كان قد خاض مع الزمالك 45 مباراة خلال ولايته التدريبية، وتوج مع الفارس الأبيض بثنائية كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.

في سياق آخر، يلتقي الزمالك مع نظيره فريق المقاولون العرب، في التاسعة مساء بعد غد السبت، في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك جوزيه جوميز البرتغالي جوزيه جوميز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520315/رسمي-ا-الزمالك-يعلن-تسوية-مستحقات-جوزيه-جوميز-وجهازه-المعاون", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "رامي بشاي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d9%8a/257" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"رسميًا.. الزمالك يعلن تسوية مستحقات جوزيه جوميز وجهازه المعاون", "alternativeHeadline":"رسميًا.. الزمالك يعلن تسوية مستحقات جوزيه جوميز", "description": "أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تسوية المستحقات المتأخرة والأمور المالية مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض وجهازه المعاون. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/8/30/112024_8_30_0_19.webp", "keywords": "الزمالك,جوزيه جوميز,البرتغالي جوزيه جوميز", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520315/رسمي-ا-الزمالك-يعلن-تسوية-مستحقات-جوزيه-جوميز-وجهازه-المعاون", "articleBody": "أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تسوية المستحقات المتأخرة والأمور المالية مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض وجهازه المعاون.البرتغالي جوزيه جوميز، كان قد تولى الإدارة الفنية لفريق الزمالك الأول لكرة القدم، خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2024، قبل أن يرحل عن تدريب الأبيض.تسوية مستحقات جوزيه جوميزوأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي، نجاح مجلس الإدارة والمدير الرياضي جون إدوارد،&nbsp;في تسوية الأمور المالية العالقة مع جوزيه جوميز وجهازه المعاون.أضاف بيان الزمالك، أن الأيام الماضية شهدت تواصل بين&nbsp;الإدارة الرياضية بقيادة جون إدوارد&nbsp;مع المدرب البرتغالي، لإنهاء الأمر بصورة ودية بين الطرفين، دون&nbsp;الوصول&nbsp;لمراحل التقاضي، ليتم إنهاء كافة الأمور بعد التواصل الذي تم بين الجانبين.تابع البيان أن&nbsp;جون إدوارد&nbsp;كلف محمد متولي المستشار القانوني للفريق الأول لكرة القدم، بإبرام اتفاقية تسوية مستحقات&nbsp;جوزيه جوميز ومعاونيه، ليتم إنهاء الأمر وتوقيع عقود التسوية المالية بين الطرفين.ومن جانبه، أعرب المدرب البرتغالي&nbsp;عن خالص تقديره وحبه لنادي الزمالك وجماهيره الوفية، كما تمنى التوفيق للنادي في تحدياته المقبلة.جوزيه جوميز كان قد خاض مع الزمالك 45 مباراة خلال ولايته التدريبية، وتوج مع الفارس الأبيض بثنائية كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.في سياق آخر، يلتقي الزمالك مع نظيره فريق المقاولون العرب، في التاسعة مساء بعد غد السبت، في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/8/30/112024_8_30_0_19.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 14T23:25: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-14T23:29:52+03:00", "datePublished" : "2025-08-14T23:25:00+03:00" }