مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 1
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

1 1
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

0 1
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

صراع ثلاثي على مقدمة جدول ترتيب الدوري المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:19 م 05/10/2025
المصري

المصري

اشتعلت المنافسة على صدارة جدول الدوري المصري الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم، حيث يتقاسم كل من المصري البورسعيدي والزمالك والأهلي القمة برصيد 18 نقطة لكل فريق، مع تفوق المصري بفارق الأهداف في المركز الأول.

ويحتل المصري الصدارة بعد خوضه 10 مباريات، حقق خلالها 5 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمتين، مسجلًا 18 هدفًا واستقبل 11. ويأتي الزمالك في المركز الثاني بنفس الرصيد (18 نقطة) من 10 مباريات أيضًا، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ18 نقطة من 9 مباريات وله مباراة مؤجلة.

وفي المركز الرابع يتواجد سيراميكا كليوباترا برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، متساويًا مع إنبي الذي يحتل المركز الخامس بنفس الرصيد من 10 مباريات. بينما يأتي وادي دجلة سادسًا بـ16 نقطة.

أما بيراميدز، الذي خاض 7 مباريات فقط، فيحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة، متساويًا مع سموحة وبتروجيت اللذين يملكان العدد نفسه من النقاط، لكن بفارق الأهداف.

بهذا الترتيب، يتواصل الصراع المثير في القمة بين الثلاثي الكبير، بينما يشتد التنافس في منتصف الجدول بين أكثر من فريق يسعى للتقدم نحو المربع الذهبي.

الأهلي الزمالك المصري الدوري المصري

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

