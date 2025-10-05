صراع ثلاثي على مقدمة جدول ترتيب الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على صدارة جدول الدوري المصري الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم، حيث يتقاسم كل من المصري البورسعيدي والزمالك والأهلي القمة برصيد 18 نقطة لكل فريق، مع تفوق المصري بفارق الأهداف في المركز الأول.

ويحتل المصري الصدارة بعد خوضه 10 مباريات، حقق خلالها 5 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمتين، مسجلًا 18 هدفًا واستقبل 11. ويأتي الزمالك في المركز الثاني بنفس الرصيد (18 نقطة) من 10 مباريات أيضًا، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ18 نقطة من 9 مباريات وله مباراة مؤجلة.

وفي المركز الرابع يتواجد سيراميكا كليوباترا برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، متساويًا مع إنبي الذي يحتل المركز الخامس بنفس الرصيد من 10 مباريات. بينما يأتي وادي دجلة سادسًا بـ16 نقطة.

أما بيراميدز، الذي خاض 7 مباريات فقط، فيحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة، متساويًا مع سموحة وبتروجيت اللذين يملكان العدد نفسه من النقاط، لكن بفارق الأهداف.

بهذا الترتيب، يتواصل الصراع المثير في القمة بين الثلاثي الكبير، بينما يشتد التنافس في منتصف الجدول بين أكثر من فريق يسعى للتقدم نحو المربع الذهبي.