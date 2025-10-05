المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
على حساب الزمالك وبيراميدز.. سيناريو مجنون قاد الأهلي للتتويج بالدوري 3 مرات

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:42 م 05/10/2025
درع الدوري

درع الدوري المصري الممتاز

اشتعل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مبكرًا، بعدما انتهت الجولة العاشرة من المسابقة، تساوي أندية المصري والزمالك والأهلي على القمة.

نتائج مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، شهدت سقوط الزمالك في فخ التعادل، بينما انتصر الأهلي والمصري ليرفعان رصيدهما إلى 18 نقطة.

صدارة الدوري المصري

الموسم الحالي بوصوله إلى الجولة العاشرة، مع تساوي الأهلي والزمالك والمصري، في صراع القمة بـ18 نقطة، يُعيد إلى الأذهان تكرر هذا السيناريو من قبل.

حيث إن منذ بداية الألفية، انتهت الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، معلنة عن تساوي ناديين أو أكثر على قمة جدول ترتيب، ومنها:

موسم 23-24: حيث تساوى الأهلي وبيراميدز بـ 23 نقطة، على قمة الدوري.

بينما في موسم 22-23: تساوى الأهلي والزمالك بـ 24 نقطة في الصدارة.

بينما قبل الألفية، وتحديدًا في موسم 98-99: تساوى الأهلي والزمالك أيضًا، برصيد 26 نقطة، على قمة الدوري الممتاز.

العامل المشرك في المواسم الثلاثة، أن الأهلي توج باللقب في النهاية، وبفارق كبير من النقاط، كان أكثر في موسم 98-99، بفارق 15 نقطة عن الزمالك، حيث حصد الدرع مرتين على حساب بيراميدز، وواحدة بالتفوق على الزمالك.

كما تجدر الإشارة إلى أن الأهلي حتى الآن يتساوى مع الزمالك والمصري في النقاط، وهو لعب مباراة أقل، بعدما كان راحة من المواجهات في الجولة الرابعة من المسابقة.

مباراة الأهلي القادمة
