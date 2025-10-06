المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أبو ريدة يتحدث عن.. الخوف من الأهلي والزمالك.. والدورة الأخيرة في اتحاد الكرة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:57 م 06/10/2025
كشف هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن علاقته مع مجلس ناديي الأهلي والزمالك، وتطرق إلى خليفته في رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال أبو ريدة عبر صفحة الاتحاد المصري للإعلام: "ظللت في اتحاد الكرة عدة سنوات، ولا أعرف أين توجد غرفة الحكام؟ رؤيتي لهذا الأمر أن العمل داخل الغرفة فقط، وضد فكرة الخروج في الإعلام والتحدث ضد زملائك في المجلس، والأهلي هو النادي الوحيد الذي ينجح في هذا الأمر".

أضاف: "تصريحات شوبير؟ هو عندما يرى المايك لا يرى أحد أمامه، وعندما تتحدث معه يقول لك "مش واخد بالي"، هو له شخصية مختلفة ولا أغضب منه إطلاقًا، لا أقف عند التصريحات، لا أحمل في نفسي شيئًا تجاه أحد".

واصل: "أن يكون اتحاد الكرة دون لاعبي كرة قدم؟ عيسى حياتو كان لاعب كرة سلة، وقدم الكثير للاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

أوضح أبو ريدة: "سعيد بتواجد لجنة فنية باتحاد الكرة، تضم نجوم كبار، حسن شحاتة، علي أبو جريشة، محسن، محمد عمر، حلمي طولان، وقصدت ضم اثنين من الصغار، وهما أحمد حسن وعبد الظاهر السقا، ويعملون معنا بجدية في كل المنتخبات".

تابع: "راضٍ عن المجلس الحالي، وخلال 8 أشهر أنجزنا عدة ملفات فيما يخص الإدارة وبعض الأزمات، وعلى مستوى الكرة، المنتخبات الثلاثة تأهلوا إلى كأس العالم".

الخوف من الأهلي والزمالك

تطرق رئيس اتحاد الكرة: "الخوف من الأهلي والزمالك؟ الخوف يكون من الخطأ، لكننا نسير بإجراءات سليمة ولوائح، وعلاقتي طيبة جدًا مع الأهلي والزمالك، نسمع عن الخلافات في الإعلام فقط".

أشار: "السوشيال ميديا تؤثر على قرارات المسئولين أحيانًا، لذلك أنا لا أركز معها تمامًا، لكنني على تواصل مع كل الأندية".

اختتم تصريحاته: "هذه آخر دورة لي في اتحاد الكرة، أتمنى تواجد أي شخص من الشباب الجديد، يكون لديه الرغبة في العمل بجدية، ولا يمكنني قول اسمًا بعينه ليكون خليفتي، لكن الجمعية العمومية سيكون بإمكانها اختيار الأنسب".

الزمالك الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة هاني أبو ريدة

