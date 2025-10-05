المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد طرد أحمد فتحي.. رئيس إنبي ليلا كورة: تقدمنا بشكوى ضد الحكم حمادة القلاوي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:35 م 06/10/2025
الحكم حمادة القلاوي

الحكم حمادة القلاوي

قرر نادي إنبي تقديم شكوى رسمية ضد الحكم حمادة القلاوي، الذي أدار مباراة فريقه ضد زد في بطولة الدوري.

وانتصر إنبي على زد بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي: "قررنا تقديم شكوى ضد الحكم حمادة القلاوي، بعدما أشهر بطاقة حمراء في وجه المدرب أحمد فتحي خلال مباراة زد في الدوري".

وأضاف في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أرى أن تقنية الفيديو أصبحت أكثر إثارة من تسجيل الأهداف في بعض المباريات".

وشهدت المباراة إثارة خلال الدقائق الأخيرة، حيث أشهر حمادة القلاوي، حكم اللقاء، بطاقة حمراء في وجه أحمد فتحي، خلال مباراة زد.

وبهذه النتيجة، يصل إنبي للنقطة 17 محتلا بهم المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد زد عند النقطة 12 في المركز الحادي عشر.

ويستعد إنبي لمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ11 للدوري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية.

مباراة إنبي القادمة
إنبي الدوري المصري زد أيمن الشريعي حمادة القلاوي

أخبار تهمك

