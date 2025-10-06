المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"سيخضع لعملية جراحية".. تفاصيل الحالة الصحية لحسن شحاتة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:10 م 06/10/2025
حسن شحاتة

حسن شحاتة - مدرب منتخب مصر السابق

طمأن كريم حسن شحاتة، نجل حسن شحاتة أسطورة الزمالك، الجميع على حالة مدرب منتخب مصر السابق الذي تعرض لأزمة صحية في الأيام القليلة الماضية.

وقال كريم شحاتة عبر قناة الأهلي: "تعرض حسن شحاتة لأزمة صحية خلال الأيام الماضية ودخل المستشفى، وتحسنت حالته اليوم ولكن سيستمر لمدة يومين وبعد أسبوعين تقريبًا أو 10 أيام سيخضع لعملية جراحية هامة".

وأضاف: "سيجري حسن شحاتة بعض التحاليل الطبية التي يحتاجها الطبيب قبل الخضوع لعملية جراحية".

وواصل: "حسن شحاتة طلب التحدث مع محمود الخطيب، ومن ثم اتفقا على زيارة في المستشفى اليوم".

وأنهى: "واجهت سيلًا من الكلام الإيجابي بعدما نشرت صور تواجد محمود الخطيب مع حسن شحاتة في المستشفى".

وكان الخطيب قد حرص على زيارة حسن شحاتة في المستشفة مساء اليوم الإثنين، بالأخص وأنه يمر بحالة صحية غير مستقرة.

وسبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة لحسن شحاتة، والاهتمام الطبي به من أجل مروره من الأزمة الصحية بسلام.

يشار إلى أن حسن شحاتة يظل المدرب الوحيد في تاريخ مصر الذي قاد منتخبنا الوطني للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية في نسخ 2006 و2008 و2010.

منتخب مصر حسن شحاتة محمود الخطيب كريم حسن شحاتة

