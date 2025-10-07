انسحاب جديد من سباق انتخابات الأهلي

كشف مراسل "يلا كورة" عن انسحاب أحمد مجدي الحيوان من الترشح على منصب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن في الانتخابات المقبلة، ليصبح ثاني المرشحين المستقلين الذين ينسحبون من السباق بعد إعلان منار سعيد قرارها بالانسحاب في وقت سابق.

وبذلك، يتبقى في سباق العضوية فوق السن من المستقلين مرشحان فقط أحمد الشريف وحسن طنطاوي، إلى جانب القائمة الرسمية برئاسة محمود الخطيب.

وكان باب الترشح لانتخابات الأهلي قد أُغلق يوم الجمعة الماضي، فيما يستمر باب الانسحاب مفتوحًا حتى 15 أكتوبر الجاري، تمهيدًا لطباعة الاستمارات الرسمية الخاصة بالانتخابات يوم 16 أكتوبر.

ومن المقرر أن تُقام انتخابات النادي الأهلي على مدار يومي 30 و31 أكتوبر الحالي، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال الدورة المقبلة.