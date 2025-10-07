تسعى إدارة الكرة بالنادي الأهلي، إلى حسم ملف التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد، في أقرب فترة ممكنة بهدف تولي المسئولية خلال الفترة الحالية.

وكان قد وجه النادي الأهلي الشكر إلى الإسباني خوسيه ريبيرو، عن الفترة التي قضاها المدرب على رأس القيادة الفنية للأحمر، وتولى عماد النحاس المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

مفاوضات الأهلي للتعاقد مع مدرب جديد

قال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن هناك صعوبات تواجه لجنة التخطيط تتمثل في أن معظم دوريات العالم في مراحلها الأولى، وأشار إلى أن المدربين المتاحين حاليًا لديهم طلبات تتضمن أرقام مالية كبيرة أو يرفضون العمل في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المصدر ذاته: "حدث اجتماع للجنة التخطيط مساء أمس، وعقب اجتماع مجلس الإدارة، بعض الافتتاحات بفرع الشيخ زايد".

وأوضح: "حضر الاجتماع لأول مرة سيد عبد الحفيظ، المنضم حديثًا للجنة التخطيط تمهيدًا لترشحه كعضو مجلس إدارة فوق السن".

وتابع المصدر: "خلال الاجتماع ناقش محمود الخطيب الموقف النهائي للمفاوضات، خاصة بعد أن اعتذر برونو لاج مدرب بنفيكا السابق، وروي فيتوريا الذي طلب الحصول علي إجازة لمدة شهر عقب تجربة اليونان، بينما لا يزال الدنماركي جيس ثورب في الصورة".

وشدد المصدر أن الأهلي لا يزال يحاول إنهاء ملف المدرب في أقرب فرصة، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مكثفة حاليًا للتعاقد في فترة شهر أكتوبر ولكن طبقًا لإمكانيات النادية المادية.