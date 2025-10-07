المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"سجل هدفا من ركنية".. نجل محمد يوسف يقود أهلي 2009 للفوز على بيراميدز

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:49 م 07/10/2025
أهلي 2009

أهلي 2009

انتصر النادي الأهلي مواليد 2009 مساء اليوم الثلاثاء، على نظيره بيراميدز بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الجمهورية.

وافتتح عمر عبد الرحيم التسجيل للأهلي خلال الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني سجل آدم محمد يوسف الهدف الثاني من ركلة ركنية خدعت حارس مرمي بيراميدز وسكنت شباكه، في لقطة خطفت الأضواء خلال المباراة.

ومن ثم عاد عمر عبد الرحيم لتسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج المنطقة.

وبهذا النتيجة، يرفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات، على مودرن سبورت 1-0، وعلى فاركو 2-0، وعلى غزل المحلة 2-0، مسجلًا 5 أهداف ودون أهداف في مرماه، والفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 كلًّا من محمد عز مديرًا فنيًّا، وتامر مرسي مدربًا عامًّا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

الأهلي بيراميدز دوري الجمهورية آدم محمد يوسف

