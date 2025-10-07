بدأت ملامح المدير الفني الجديد للنادي الأهلي في الوضوح، بعد مرور 37 يومًا على رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن قيادة فريق الأهلي.

واستمر الأهلي في البحث عن خليفة ريبيرو الذي رحل في نهاية شهر أغسطس، وفي خلال تلك الفترة استقرت القلعة الحمراء على تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا مؤقتًا للنادي.

يلا كورة يكشف مدرب الأهلي الجديد

ذكر مصدر في تصريحات لـ"يلا كورة" أن المدرب الدنماركي جيس ثورب، بات الأقرب لتولي المهمة الفنية للنادي الأهلي، ليخلف الإسباني خوسيه ريبيرو.

وأوضح المصدر أن المفاوضات بين الأهلي وجيس ثورب، تسير في مراحل متقدمة للغاية، مشيرًا إلى أن أسامة هلال مدير التعاقدات بالنادي سافر من أجل إتمام التعاقد مع المدرب.

من هو جيس ثورب؟

يبلغ المدرب الدنماركي جيس ثورب، من العمر 55 عامًا، وسبق له وأن تولى المهمة الفنية لعدد من الأندية والمنتخبات في مختلف المسابقات.

وقاد جيس ثورب المهمة الفنية لمنتخب الدنمارك تحت 21 عامًا، قبل أن يتولى قيادة ميتلاند الدنماركي، ليصبح الرجل الأول في الجهاز الفني بنادي جينك البلجيكي.

وتولى ثورب قيادة كوبنهاجن الدنماركي، لينتقل إلى قيادة أوجسبورج الألماني في محطته التدريبية الأخيرة.

وخاض ثورب 65 مباراة مع أوجسبورج، في مختلف المسابقات، ونجح في تحقيق الفوز خلال 23 مواجهة، وتعادل في 17 مناسبة، وتلقى 25 هزيمة.