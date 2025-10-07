المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

يلا كورة يكشف.. ثورب الأقرب لقيادة الأهلي.. والمفاوضات متقدمة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:16 م 07/10/2025
الأهلي

فريق الأهلي

بدأت ملامح المدير الفني الجديد للنادي الأهلي في الوضوح، بعد مرور 37 يومًا على رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن قيادة فريق الأهلي.

واستمر الأهلي في البحث عن خليفة ريبيرو الذي رحل في نهاية شهر أغسطس، وفي خلال تلك الفترة استقرت القلعة الحمراء على تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا مؤقتًا للنادي.

يلا كورة يكشف مدرب الأهلي الجديد

ذكر مصدر في تصريحات لـ"يلا كورة" أن المدرب الدنماركي جيس ثورب، بات الأقرب لتولي المهمة الفنية للنادي الأهلي، ليخلف الإسباني خوسيه ريبيرو.

وأوضح المصدر أن المفاوضات بين الأهلي وجيس ثورب، تسير في مراحل متقدمة للغاية، مشيرًا إلى أن أسامة هلال مدير التعاقدات بالنادي سافر من أجل إتمام التعاقد مع المدرب.

من هو جيس ثورب؟

يبلغ المدرب الدنماركي جيس ثورب، من العمر 55 عامًا، وسبق له وأن تولى المهمة الفنية لعدد من الأندية والمنتخبات في مختلف المسابقات.

وقاد جيس ثورب المهمة الفنية لمنتخب الدنمارك تحت 21 عامًا، قبل أن يتولى قيادة ميتلاند الدنماركي، ليصبح الرجل الأول في الجهاز الفني بنادي جينك البلجيكي.

وتولى ثورب قيادة كوبنهاجن الدنماركي، لينتقل إلى قيادة أوجسبورج الألماني في محطته التدريبية الأخيرة.

وخاض ثورب 65 مباراة مع أوجسبورج، في مختلف المسابقات، ونجح في تحقيق الفوز خلال 23 مواجهة، وتعادل في 17 مناسبة، وتلقى 25 هزيمة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي ثورب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

