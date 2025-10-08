المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جراديشار: الأطباء في مصر عالجوا إصابتي بشكل جيد.. وشغف الجماهير لا يصدق

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:41 م 08/10/2025
جراديشار مهاجم الأهلي

جراديشار

أكد نييتس جراديشار لاعب النادي الأهلي ومنتخب سلوفينيا، أن الأطباء في مصر عالجوا إصابته بشكل جيد، مشيراً إلى أن شغف الجماهير في مصر لا يصدق.

ويتواجد جراديشار في قائمة سلوفينيا لمواجهتي كوسوفو وسويسرا في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان جراديشار قد تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، أبعدته عن المشاركة في مباراتي أمام الزمالك وكهرباء الإسماعيلية.

تصريحات جراديشار

وقال جراديشار في تصريحات لموقع planetnogomet السلوفيني: "أنا سعيد جدًا باستدعائي، هذه إضافة قوية للفريق، إحصائياتي جيدة حاليًا وآمل أن أستمر على هذا المنوال، الهدف واضح بالطبع نحتاج إلى فوزين مهمين، ونحن في أمس الحاجة إليهما".

وعن الإصابة التي كان يعاني منها، قال جراديشار: "عانيت من بعض المشاكل في منطقة العضلة الخلفية، لكن الأطباء في مصر عالجوها جيدًا، لم أشارك في أي مباريات، لكنني تدربت بشكل فردي واستعددت للمنتخب الوطني، أنا جاهز تمامًا".

وتابع: "لا يوجد أي توتر في سلوفينيا، اللاعبون مرتاحون ونحن ندرك إمكانياتنا، وسنبذل قصارى جهدنا في كل مباراة لتحقيق الفوز، وهذا ما سنفعله".

وعن تجربة كأس العالم للأندية، أضاف المهاجم السلوفيني: "اللعب في كأس العالم للأندية مع الأهلي كانت تجربة رائعة حقًا، كان اللعب ضد لاعبين بهذه الكفاءة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لي، لم ألعب كثيرًا ولكن التجربة بحد ذاتها مميزة، كان اللعب ضد ميسي مميزًا حقًا، عندما تلعب ضد نجمك المفضل، تستمتع به".

وبسؤاله عن الحياة في مصر، رد جراديشار: "لقد قضيتُ في مصر ثمانية أشهر، وبدأتُ أعتاد تدريجيًا على أسلوب حياتهم، الأمر صعب بعض الشيء نظرًا لاختلاف الثقافة، لكن الأمور تتحسن، شغفهم بكرة القدم لا يُصدق، فالناس يعيشون من أجل هذه الرياضة، وفي المباريات، تشعر أن كرة القدم تعني لهم كل شيء".

وأتم جراديشار تصريحاته: "المنافسة قوية حقًا في خط هجوم منتخب سلوفينيا بالطبع، يكون الأمر صعبًا دائمًا عندما تأتي إلى بيئة جديدة، ولكن عندما تسجل الهدف الأول، تنفتح أمامك كل الأبواب وتكتسب الثقة، وهذا ينطبق علينا جميعًا كمهاجمين".

مباراة الأهلي القادمة
