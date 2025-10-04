المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الفوز على الزمالك وخطف الدوري من بيراميدز.. ماذا قدم النحاس في ولايتين مع الأهلي؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:37 م 08/10/2025
عماد النحاس

عماد النحاس - القائم بأعمال المدير الفني للأهلي

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو.

وكان الأهلي قد أقال مدربه السابق خوسيه ريبييرو، بعد الهزيمة من بيراميدز بنتيجة 2-0 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أن أسامة هلال، مدير إدارة التعاقدات والاستكشاف، أنهى كافة التفاصيل الإدارية والمالية الخاصة بالتعاقد مع المدرب الجديد، بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات داخل لجنة التخطيط، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

وجاء اختيار ييس توروب بعد دراسة دقيقة لعدد من السير الذاتية، ووفقًا لرؤية لجنة التخطيط ومدير الكرة، باعتباره الأنسب لقيادة الفريق في هذه المرحلة المهمة من الموسم.

ويبدأ المدرب الدنماركي مهمته رسميًا خلال الأيام المقبلة، على أن يقدم الجهاز الفني المعاون له فور وصوله إلى القاهرة.

ماذا قدم النحاس مع الأهلي؟

تولى المدرب صاحب الـ 49 عاما تدريب النادي الأهلي في مرتين، الأولى عندما رحل المدير الفني السويسري مارسيل كولر، عن تدريب الفريق إثر الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي على يد صنداونز الجنوب أفريقي.

وأدار النحاس الأهلي وقتها في 6 مباريات وحقق فيهم لقب الدوري بعدما كان بعيدا بسبب تقدم بيراميدز في النقاط وقتها.

النحاس بدأ مهمته الأولى مع الأهلي بالفوز على بتروجيت بنتيجة 3-2 في الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري، قبل أن ينتصر على حرس الحدود بنتيجة 5-0 في الجولة الرابعة.

وفي الجولة الخامسة فاز الأهلي تحت قيادة النحاس بنتيجة 4-2 ضد المصري البورسعيدي، وفي الجولة السادسة فاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 1-0، قبل أن ينهي النحاس المهمة الأولى بالفوز على البنك الأهلي بنتيجة 2-1 ثم الفوز على فاركو بنتيجة 6-0.

الأهلي توج بلقب الدوري رغم أنه كان بعيدا عن المنافسة لكنه استغل تعثر بيراميدز في نفس الفترة.

وبعدها بدأ عصر خوسيه ريبييرو، الذي لم يستمر طويلا حيث أدار الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية وأول 5 مباريات في بطولة الدوري فقط، وبعدما رأت إدارة النادي سوء النتائج قررت توجيه الشكر له ليأتي دور النحاس في الولاية الثانية كمدرب مؤقت.

في المرة الثانية، لعب الأهلي تحت قيادة النحاس 5 مباريات فقط وجميعهم في بطولة الدوري، لكن امتازت هذه الحقبة بالفوز على الزمالك في القمة 131، واقتراب الأهلي من صدارة الدوري التي كان يحتلها الزمالك لفترة طويلة.

وجاءت نتائج الأهلي في المرحلة الثانية مع النحاس كالتالي:

1- التعادل مع إنبي 1-1.

2- الفوز على سيراميكا 1-0.

3- الفوز على حرس الحدود 3-2.

4- الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1.

5- الفوز على كهرباء الإسماعيلية 4-2.

