تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

2 1
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرحيل الأسرع والأكثر تتويجًا.. ييس توروب "الخواجة الثامن" في عهد الخطيب

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:51 م 08/10/2025
مدربون في عهد الخطيب

مدربون في عهد رئاسة الخطيب للأهلي

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن حقبة جديدة للفريق الأول لكرة القدم بعد تعيين الدنماركي ييس توروب في منصب المدير الفني.

وجاء تعاقد الأهلي مع ييس توروب لمدة عامين ونصف، ليكون المدرب الثالث الذي يقود الفريق الأحمر هذا الموسم بعد الإسباني ريبيرو و"المؤقت" عماد النحاس.

وقاد النحاس تدريب الأهلي في آخر 5 مباريات بعد إقالة ريبيرو بالتراضي.

الخطيب يستقبل الخواجة الثامن في الأهلي

يعد الدنماركي ييس توروب هو المدرب الأجنبي الثامن الذي يقود تدريب الأهلي تحت رئاسة محمود الخطيب.

ومنذ قدوم الخطيب رئيسًا إلى الأهلي في نهاية عام 2017، وتعاقب على المارد الأحمر 7 مدربين أجانب (كارتيرون، لاسارتي، فايلر، موسيماني، سواريش، كولر، وريبيرو) قبل أن يصبح ييس توروب هو المدرب الثامن.

كولر الأكثر تتويجا ويليه موسيماني

أكثر مدرب حقق بطولات مع الأهلي في عهد الخطيب هو مارسيل كولر بواقع 11 بطولة (دوري أبطال أفريقيا (مرتين)، الدوري المصري (مرتين)، السوبر المصري (4 مرات)، كأس مصر (مرتين)، كأس القارات الثلاثة.

وحقق بيتسو موسيماني مع الأهلي 5 بطولات، دوري أبطال أفريقيا عامي 2020 و 2021، وكذلك السوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر، بالإضافة إلى تحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية "مرتين على التوالى".

وتوج السويسري رينيه فايلر ببطولتين في عهد الخطيب (السوبر المصري، والدوري الممتاز 2019-2020).

وحصد الأوروجواياني مارتن لاسارتي بطولة وحيدة مع الأهلي وهي الدوري المصري 2019.

كارتيرون وسواريش بلا بطولات

كان الفرنس باتريس كارتيرون هو المدرب الأجنبي الأول في عهد رئاسة الخطيب للأهلي في عام 2018، ولكنه لم يحقق أي بطولة.

كذلك البرتغالي ريكاردو سواريش الذي جاء بعد رحيل موسيماني، لم يستمر طويلا، ولم يتوج بأي بطولة، حيث استمر لمدة 17 مباراة.

ريبيرو.. الرحيل الأسرع في عهد الخطيب

رحل خوسيه ريبيرو عن الأهلي بعد أن قضى المدرب الإسباني 94 يومًا داخل القلعة الحمراء، وخاض 7 مباريات رسمية.

ريبيرو أدار 3 مباريات في كأس العالم للأندية 2025 (تعادل في مباراتين، وخسر في لقاء آخر)، ثم ظهر في 4 مواجهات بالدوري الممتاز (هزيمة، وتعادلين، وفوز وحيد).

ويعد ريبيرو هو أسرع مدرب أجنبي يرحل عن قيادة الأهلي في عهد محمود الخطيب وفقًا لعدد المباريات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب كولر ريبيرو ييس توروب مدرب الاهلي الجديد

