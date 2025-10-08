المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

شركة الأهلي لكرة القدم تنظم بطولة دولية للناشئين

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:20 م 08/10/2025
فريق الأهلي

الأهلي

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، بالتعاون مع شركة "لايف أدفنتشر"، على أن تقام المنافسات بملاعب النادي خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر المقبل، بمشاركة عدد من الأندية العالمية.

وتهدف البطولة إلى توفير احتكاك قوي لفرق قطاع الناشئين بالنادي مع مدارس كروية مختلفة، بما يسهم في تطوير المواهب وصقل المهارات وفقًا لأعلى المستويات التنافسية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شركة الأهلي لكرة القدم التي تسعى إلى تعزيز مكانة النادي على الساحة العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأندية والمؤسسات الدولية، إلى جانب ترسيخ صورة الأهلي كوجهة رياضية قادرة على تنظيم البطولات الكبرى.

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

