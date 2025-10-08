شركة الأهلي لكرة القدم تنظم بطولة دولية للناشئين

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، بالتعاون مع شركة "لايف أدفنتشر"، على أن تقام المنافسات بملاعب النادي خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر المقبل، بمشاركة عدد من الأندية العالمية.

وتهدف البطولة إلى توفير احتكاك قوي لفرق قطاع الناشئين بالنادي مع مدارس كروية مختلفة، بما يسهم في تطوير المواهب وصقل المهارات وفقًا لأعلى المستويات التنافسية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شركة الأهلي لكرة القدم التي تسعى إلى تعزيز مكانة النادي على الساحة العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأندية والمؤسسات الدولية، إلى جانب ترسيخ صورة الأهلي كوجهة رياضية قادرة على تنظيم البطولات الكبرى.