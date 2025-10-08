المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أثبت نفسه وقادر على النجاح مع أي فريق.. ماذا قالوا عن ييس توروب مدرب الأهلي الجديد؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:12 م 08/10/2025
ييس توروب

ييس توروب مدرب الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن حقبة جديدة للفريق الأول لكرة القدم بعد تعيين الدنماركي ييس توروب في منصب المدير الفني.

وجاء تعاقد الأهلي مع ييس توروب لمدة عامين ونصف، ليكون المدرب الثالث الذي يقود الفريق الأحمر هذا الموسم بعد الإسباني ريبيرو و"المؤقت" عماد النحاس.

ومن المقرر أن يبدأ المدرب الدنماركي، صاحب الـ55 عامًا، مشواره مع الأهلي يوم الجمعة المقبل، حيث سيقود التدريبات استعدادًا لمباراة إيجيل نوار البورندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك ييس توروب أكثر من تجربة تدريبية ولعل أبرزها كوبنهاجن الدنماركي، وأوجسبورج الألماني.

الرحيل الأسرع والأكثر تتويجًا.. ييس توروب "الخواجة الثامن" في عهد الخطيب

فيسنت كومباني: أعرف ييس توروب.. وساهم في تطوير أوجسبورج

التقى توروب عندما كان مدربا لأوجسبورج مع بايرن ميونخ الذي يقوده حاليًا فيسنت كومباني.

وقال كومباني عن ييس توروب: "أعرف ييس جيدًا عندما كان يتدرب في الدوري البلجيكي، وأداء أوجسبورج تطور معه كثيرا".

تطوير اللاعبين وقادر على النجاح

من جانبه، قال مارينكو يورينديتش المدير الرياضي السابق لنادي أوجسبورج عندما تعاقد مع ييس توروب في 2023: "كنا سعداء للغاية لأننا تمكّنا من التعاقد مع توروب، الذي شغل منصب المدير الفني على أعلى المستويات لسنوات عديدة، هو يمتلك خبرة واسعة على الصعيدين الوطني والدولي، لقد أثبت نفسه في مناصبه السابقة أنه قادر على تطوير اللاعبين وقيادة الفرق نحو النجاح".

ولم تأتي الإشادة فقط من أوجسبورج عندما كانوا متعاقدين مع ييس توروب بل جاءت أيضًا من نادي كوبنهاجن الدنماركي.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي كوبنهاجن بو ريجارد الذي تعاقد مع ييس توروب: "كنا سعداء للغاية بقبول ييس توروب لهذه المهمة والتحدي في نادي كوبنهاجن".

وأضاف: "إنه مدرب ماهر على المستوى المهني ويمتلك أيضًا صفات إنسانية رائعة وخبرة قوية".

مدرب من الطراز الرفيع

وأشاد ويليام كفيست عضو مجلس إدارة كوبنهاجن السابق بالمدرب ييس توروب، قائلًا: "لقد أثبت نفسه كمدرب من الطراز الرفيع في كلٍّ من الدنمارك وبلجيكا، ويمتلك من الخبرة والكفاءة، إنه مدرب معروف ويحظى باحترام كبير، وقد أثبت جدارته بغض النظر عن النادي أو الدوري الذي درّب فيه".

الأهلي مدرب الأهلي الجديد ييس توروب

