كلام فى الكورة
تسديدة رائعة.. بنشرقي ينافس على جائزة هدف الجولة في الدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:34 م 09/10/2025
الأهلي بنشرقي الزمالك

المغربي أشرف بنشرقي لاعب النادي الأهلي

كشفت رابطة الأندية المحترفة، عن منافسة هدف المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الأهلي في شباك فريق كهرباء الإسماعيلية، على جائزة أفضل هدف في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي كان قد انتصر على نظيره كهرباء الإسماعيلية (2-4)، مساء السبت الماضي، على ملعب المقاولون العرب، حيث سجل أشرف بنشرقي هدف تأكيد الانتصار.

هدف بنشرقي مرشح لجائزة الأفضل

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن منافسة أشرف بنشرقي على جائزة أفضل هدف في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، حيث نشرت عبر صفحتها على موقع "x"، عن 4 أهداف تنافس على الجائزة: "أشرف بنشرقيي، فادي فريد، صديق أوجولا ومودي ناصر".

وتصوت الجماهير الآن اختيار هدف الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري، عبر الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.


ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة، متساويًا مع الزمالك والمصري البورسعيدي، على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد أشرف بنشرقي الآن رفقة منتخب المغرب الثاني، الذي يواجه منتخب مصر الثاني وديًا، في مباراة تقام الآن بالمغرب، لكن اللقاء غير مذاع.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أشرف بنشرقي رابطة الأندية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

