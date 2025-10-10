تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن حقيقة وجود أزمة بسبب وكيل إمام عاشور، وبعض المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها عن النادي في الإعلام.

أزمة إمام عاشور

وقال وليد صلاح عبر قناة الأهلي: "لا توجد أي أزمة في أوضة لبس الأهلي، سواء من جانب إمام عاشور أو أحمد زيزو".

أضاف: "تداول البعض أنني طلبت من وكيل إمام عاشور، أن يجعل اللاعب ينشر تكذيبًا، لماذا أطلب من الوكيل وأنا أتعامل مع إمام بشكل مباشر".

اوضح وليد صلاح: "ملف أدم وطني مغلق تمامًا، كل ما في القصة أن إدارة الأهلي أوقفت التعامل معه قبل قدومي، وإمام لم يبلغنا أنه وكيله".

تابع: "تمديد عقد إمام عاشور لم يتم فتحه على الإطلاق، اللاعب ملتزم ويتدرب بأفضل ما يكون، ويتبقى في عقده 3 مواسم".

المعلومات الخاطئة عن الأهلي

أشار مدير الكرة بالأهلي: "لاعب كرة سابق وإعلامي، قال إن ييس توروب لا يريد مدير كرة، كل المعلومات والشائعات التي يتم تداولها ليست صحيحة تمامًا".

اختتم تصريحاته: "رسالتي إلى جماهير الأهلي الحقيقية، لديك قناة النادي والمركز الإعلامي، وأنا أخرج وأتحدث عن التطورات، غير ذلك 90% من المعلومات ستكون خاطئة، مثل الذي تردد عن أن أفشة "شوح" لعماد النحاس وقرر عرضه للبيع".