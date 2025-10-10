بالورود.. الخطيب يستقبل ييس توروب في الأهلي (صور)

زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لفعاليات مؤتمر تقديم الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي، تعيين توروب مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسمين ونصف الموسم.

ويقدم الأهلي، المدرب الدنماركي، أمام وسائل الإعلام مساء اليوم الجمعة، في مؤتمر سيقام في فرع النادي بالجزيرة.

ووصل توروب بالأمس القاهرة، رفقة اثنين من وكلاء أعماله، قبل أن يأتي الجهاز المعاون له في الأسبوع المقبل.