حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على استقبال الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق، عن التوصل لاتفاق مع ييس توروب لتولي تدريب الفريق، لمدة عامين ونصف، على أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي بعد قليل.

تغطية المؤتمر الصحفي لتقديم ييس توروب مدرب الأهلي الجديد.. تابع التفاصيل لحظة بلحظة من هنا

الخطيب يستقبل ييس توروب

ييس توروب مدرب الأهلي الجديد، وصل إلى مقر النادي بالجزيرة، للمرة الأولى، استعدادًا لبدء مهمته مع الفريق، قبل تقديمه في المؤتمر الصحفي.

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورًا من استقبال محمود الخطيب، للمدرب الدنماركي ييس توروب.

طالع ألبوم من استقبال الخطيب للمدرب ييس توروب في الأهلي أو تنقل بين الصور من الأعلى

من جانبه، أثناء ظهور وليد صلاح الدين، مدير الكرة في الأهلي، عبر قناة النادي، فسر سبب اختيار ييس توروب لتولي تدريب المارد الأحمر.. طالع التفاصيل بالكامل من هنا