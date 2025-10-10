قدّم النادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب كمدير فني للفريق، ليبدء رحلته بشكل رسمي اليوم الجمعة.

وأقام النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الجمعة، في مقر النادي بالجزيرة.

وأعلن النادي الأهلي، تعيين توروب مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسمين ونصف الموسم.

ووصل توروب بالأمس القاهرة، رفقة اثنين من وكلاء أعماله، قبل أن يأتي الجهاز المعاون له في الأسبوع المقبل.

وكشفت قناة الأهلي، عن انطباع وملاحظات ييس توروب، على فريق الكرة في أول أيامه بالنادي.

وقال مراسل القناة: "ييس توروب أبدى ملاحظته على تراجع الأداء البدني للاعبين".

وأضاف: "أكد أن اللاعبين يحتاجون لزيادة المعدل البدني في الفترة المقبل حتى يناسبوا طريقة لعبه التي تعتمد على الهجوم".

ويقود ييس توروب، تدريبات الأهلي بداية من غدٍ السبت، حيث إنه تعرف على بعض لاعبي الفريق عقب نهاية المؤتمر الصحفي.

ويصحطب المدرب الدنماركي، 5 معاونين له في الجهاز الفني للأهلي، وهم مدربين مساعدين، ومدرب حراس مرمى، ومخطط أمال، ومحلل أداء، بالإضافة إلى استمرار عادل مصطفى.

ويبدأ توروب مشواره مع الأهلي، يوم 18 أكتوبر الجاري، بمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.