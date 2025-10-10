المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

- -
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

0 1
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

0 0
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

0 4
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

قناة الأهلي تكشف.. ملاحظة أولى من ييس توروب على اللاعبين

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:20 م 10/10/2025
توروب

توروب

قدّم النادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب كمدير فني للفريق، ليبدء رحلته بشكل رسمي اليوم الجمعة.

وأقام النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الجمعة، في مقر النادي بالجزيرة.

وأعلن النادي الأهلي، تعيين توروب مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسمين ونصف الموسم.

ووصل توروب بالأمس القاهرة، رفقة اثنين من وكلاء أعماله، قبل أن يأتي الجهاز المعاون له في الأسبوع المقبل.

وكشفت قناة الأهلي، عن انطباع وملاحظات ييس توروب، على فريق الكرة في أول أيامه بالنادي.

وقال مراسل القناة: "ييس توروب أبدى ملاحظته على تراجع الأداء البدني للاعبين".

وأضاف: "أكد أن اللاعبين يحتاجون لزيادة المعدل البدني في الفترة المقبل حتى يناسبوا طريقة لعبه التي تعتمد على الهجوم".

ويقود ييس توروب، تدريبات الأهلي بداية من غدٍ السبت، حيث إنه تعرف على بعض لاعبي الفريق عقب نهاية المؤتمر الصحفي.

ويصحطب المدرب الدنماركي، 5 معاونين له في الجهاز الفني للأهلي، وهم مدربين مساعدين، ومدرب حراس مرمى، ومخطط أمال، ومحلل أداء، بالإضافة إلى استمرار عادل مصطفى.

ويبدأ توروب مشواره مع الأهلي، يوم 18 أكتوبر الجاري، بمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري توروب ييس توروب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

