المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

- -
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

0 5
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

0 0
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

0 7
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

الزمالك: يانيك فيريرا مستمر.. وندرس الاستعانة بمدرب عام مصري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:29 م 10/10/2025
يانيك فيريرا

يانيك فيريرا - الزمالك

حسم حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك الجدل حول مصير البلجيكي يانيك فيريرا مع الفريق الأول لكرة القدم.

ويعاني الزمالك من تراجع النتائج هذا الموسم تحت قيادة فيريرا، حيث فاز في 5 مباريات، وخسر 2، وتعادل في 3 بمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يفز الفريق الأبيض في آخر 3 مباريات بعدما تعرض لتعادلين أمام الجونة وغزل المحلة، وهزيمة ضد الأهلي.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "يانيك فيريرا مستمر مع الزمالك".

وبسؤاله عن هل يتم الاستعانة بمدرب عام مصري في الجهاز الفني؟، رد أمين صندوق الزمالك، قائلًا: "نقوم بدراسة هذا الأمر".

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الكيني والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

حسام المندوه: لا نتمنى أن يصل الزمالك لمرحلة الإفلاس.. وقد نفكر في الاستقالة

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري حسام المندوه ترتيب الدوري المصري يانيك فيريرا مباريات الزمالك القادمة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

