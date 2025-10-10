حسم حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك الجدل حول مصير البلجيكي يانيك فيريرا مع الفريق الأول لكرة القدم.

ويعاني الزمالك من تراجع النتائج هذا الموسم تحت قيادة فيريرا، حيث فاز في 5 مباريات، وخسر 2، وتعادل في 3 بمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يفز الفريق الأبيض في آخر 3 مباريات بعدما تعرض لتعادلين أمام الجونة وغزل المحلة، وهزيمة ضد الأهلي.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "يانيك فيريرا مستمر مع الزمالك".

وبسؤاله عن هل يتم الاستعانة بمدرب عام مصري في الجهاز الفني؟، رد أمين صندوق الزمالك، قائلًا: "نقوم بدراسة هذا الأمر".

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الكيني والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

حسام المندوه: لا نتمنى أن يصل الزمالك لمرحلة الإفلاس.. وقد نفكر في الاستقالة