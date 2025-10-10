وجه النادي الأهلي الشكر إلى عماد النحاس على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم والتي انتهت بقدوم المدير الفني الجديد الدنماركي ييس توروب.

وتولى النحاس تدريب الأهلي مؤقتًا بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

وتعاقد الأهلي مع الدنماركي ييس توروب، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، حيث لن يكون عماد النحاس موجودا ضمن الجهاز الفني.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي عبر "فيس بوك": "رجال الأهلي دائمًا في الموعد.. شكرًا عماد النحاس".

وكان النحاس بمثابة "المُنقذ" للأهلي في فترتين، الأولى عندما قاد تدريب الفريق عقب رحيل مارسيل كولر في الموسم الماضي.

وتولى النحاس تدريب الأهلي وقتها في 6 مباريات، وحصد العلاقة الكاملة بستة انتصارات، ليحقق لقب الدوري الممتاز بعد صراع شرس مع بيراميدز.

وعندما تعاقد الأهلي مع الإسباني خوسيه ريبيرو، استمر النحاس مدربا عاما.

وبعد رحيل ريبيرو في الموسم الحالي، عاد عما النحاس لمنصب المدير الفني للأهلي مؤقتًا.

وقدم النحاس نتائج رائعة أعادت الأهلي إلى الصدارة بعدما فاز في 4 مباريات من بينهم الزمالك (2-1)، وتعادل في لقاء وحيد.

