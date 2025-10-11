المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
على خطى 3 سبقوه.. النحاس المصري الرابع في الدوري العراقي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:56 ص 11/10/2025
عماد النحاس

عماد النحاس المدير الفني الجديد لنادي الزوراء العراقي

يبدأ عماد النحاس حقبة جديدة في مسيرته التدريبية، هذه المرة خارج مصر، وتحديدًا إلى أحد أكبر الأندية العراقية، فريق الزوراء الذي أعلن التعاقد معه رسميًا، بعد انتهاء فترته المؤقتة مع الأهلي.

وكان الأهلي وجه الشكر إلى عماد النحاس، عقب إنجاز مهمته بنجاح، وإعلان التعاقد مع الدنماركي ييس توروب، لتولي تدريب المارد الأحمر.

النحاس مصري جديد في الدوري العراقي

وفي الوقت الذي يتحسس فيه عماد النحاس، الطريق في الدوري العراقي من بوابة الزوراء، سبقه من قبل 3 مدربين مصريين، كما أنه لن يكون وحيدًا، حيث إن مؤمن سليمان ومحمد عظيمة يتواجدان هناك.

وتعد هذه التجربة الأولى لعماد النحاس خارج مصر، وتحديدًا في الدوري العراقي، بينما جاءت تجارب المدربين المصريين قبله، على النحو الآتي:

مؤمن سليمان

تولى تدريب الشرطة في 3 ولايات (لا يزال مدربًا بالوقت الحالي).

تولى تدريب القوة الجوية.

محمد عظيمة

تولى تدريب الشرطة.

يقود النجف في الوقت الحالي.

هيثم شعبان

تولى تدريب الكرخ.

ويتواجد الزوراء حاليًا في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري العراقي، بعدما حصل على نقطتين فقط من 3 مباريات أولى في الموسم الحالي.

الأهلي عماد النحاس الزوراء الدوري العراقي الزوراء العراقي

