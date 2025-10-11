كشف نادي الزوراء العراقي عن مدة التعاقد مع عماد النحاس، المدير الفني الجديد للفريق، بالإضافة سبب اختياره خلال المرحلة الحالية.

وأعلن نادي الزوراء تعاقده مع عماد النحاس، لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد التجربة الناجحة التي خاضها المدرب مع الأهلي، في نهاية الموسم الماضي وفي المرحلة التي أعقبت رحيل خوسيه ريبيرو عن القلعة الحمراء.

موعد وصول النحاس ومدة عقده مع الزوراء

أكد أحمد سعيد، مدير المكتب الإعلامي بنادي الزوراء، في تصريحات عبر "يلا كورة" أن اختيار عماد النحاس جاء بعد تجارب المدرب الناجحة مع الأهلي، وهو ما يجعله أحد أفضل المدربين في مصر والمنطقة العربية.

وشدد مدير المكتب الإعلامي بالزوراء، على أن إدارة النادي وضعت ثقتها في عماد النحاس، من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج من جديد.

وقال أحمد سعيد في التصريحات التي اختص بها "يلا كورة": "عماد النحاس واحد من خيرة مدربي مصر والمنطقة العربية وتجاربه مع الاهلي المصري خير دليل، والإدارة تثق في قدرته على إعادة الزوراء لمنصات التتويج إن شاء الله".

وأضاف المدير الإعلامي بالنادي: "عماد النحاس سيقود الزوراء حتى نهاية الموسم الحالي، وسيصل لبداية مهمته خلال يومين، ومن المقرر أن يصطحب معه مساعد ومدرب حراس من مصر".

الأهلي يودع النحاس

ودع النادي الأهلي، المدرب عماد النحاس، بعد الفترة التي قضاها الأخير داخل القلعة الحمراء، منذ الموسم الماضي حين جاء لإنقاذ الوضع عقب توجيه الشكر إلى السويسري مارسيل كولر.

واستمر النحاس داخل الجهاز الفني للإسباني خوسيه ريبيرو، قبل أن يوجه الأهلي الشكر له لسوء النتائج، ليقود المدرب المصري الفريق من جديد.

وقاد النحاس فريق الأهلي خلال 5 مباريات بالموسم الجاري، ونجح في تحقيق 4 انتصارات أمام سيراميكا كليوباترا، حرس الحدود، الزمالك، كهرباء الإسماعيلية، بينما تعادل في مباراة واحدة ضد إنبي.