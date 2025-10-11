المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طبقها مع 39 لاعبًا.. فلسفة ييس توروب في تطوير "الصغار" قبل تدريب الأهلي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:14 م 11/10/2025
ييس توروب

ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

قدم النادي الأهلي، أمس الجمعة، مديره الفني الجديد، الدنماركي ييس توروب، الذي جاء لتولي المسئولية خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، وبعد نهاية فترة عماد النحاس المؤقتة.

كان وليد صلاح الدين، مدير الكرة في الأهلي، كشف خلال تصريحات عبر قناة النادي، عن المعايير الخمسة التي دفعت إدارة الأحمر للتعاقد مع ييس توروب.

في 5 نقاط.. الأهلي يوضح أسباب اختيار المدير الفني ييس توروب

فلسفة يتبناها ييس توروب

رجحت الفلسفة التي يتبناها ييس توروب، في تطوير اللاعبين الصغار، كفته لدى إدارة الأهلي، التي وجدت فيه كل الصفات التي يحتاجها الفريق خلال المرحلة الحالية.

حيث إن الاهتمام بتطوير اللاعبين من فئات عمرية صغيرة، والتركيز مع الفرق السنية الأخرى في الأهلي، من العوامل التي قد تساعد على إخراج جيل جديد للمارد الأحمر خلال السنوات المقبلة.

ومن هنا، حرص "يلا كورة" على البحث حول، فلسفة ييس توروب في مدى الاعتماد على اللاعبين الصغار، مع الأندية التي دربها في مسيرته، والتي جاءت كما يلي وفقًا لـ"ترانسفير ماركت":

18عامًا: 2 لاعب.

19 عامًا: لاعب واحد.

20 عامًا: 4 لاعبين.

21 عامًا: 6 لاعبين.

22 عامًا: 14 لاعبًا.

23 عامًا: 12 لاعبًا.

أي أن الإجمالي 39 لاعبًا بين 18 إلى 23 عامًا لعبوا مع ييس توروب 4 أندية.

كيف طبقها مع الأندية التي دربها؟

بينما معدل اعتماد ييس توروب مدرب الأهلي الجديد، بالتوزيع بين الأندية التي دربها، جاء على النحو التالي:

أوجسبورج الألماني

18 عامًا: 2.

20 عامًا: 1.

21 عامًا: 3.

22 عامًا: 3.

23 عامًا: 4.

الإجمالي 13.

5 منهم لعبوا أكثر من 10 مباريات، أقلهم 13 وأكثرهم 33، بينما هناك 8 لاعبين، معدل مبارياتهم من 0 إلى 8.

كوبنهاجن الدنماركي

19 عامًا: 1.

20 عامًا: 3.

21 عامًا: 2.

22 عامًا: 10.

23 عامًا: 5.

الإجمالي 21.

8 منهم لعبوا من 18 مباراة لأكثر، أقلهم 18 وأكثرهم 63، بينما 13 آخرين كان معدل مبارياتهم من 0 إلى 8.

جينك البلجيكي

21 عامًا: 1.

22 عامًا: 1.

23 عامًا: 2.

الإجمالي 4.

ومعدل المباريات من 0 إلى 2 فقط.

جينت البلجيكي

لاعب واحد 23 عامًا، لم يشارك.

ويتضح من الآتي، أن ييس توروب في آخر تجاربه أوجسبورج ومن قبلها كوبنهاجن، استعان بـ34 لاعبًا من فئات عمرية صغيرة، وهي بمثابة بارقة أمل للاعبين الشباب مع الأهلي حاليًا، بالإضافة لمن قد يتألقون خلال الفترة المقبلة مع فرق الفئات العمرية المختلفة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي مدرب الأهلي ييس توروب

