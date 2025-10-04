المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
من ركلة حرة.. بنشرقي يفوز بجائزة هدف الجولة العاشرة في الدوري (فيديو)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:08 م 11/10/2025
الأهلي

أشرف بنشرقي

توج النجم المغربي أشرف بنشرقي لاعب النادي الأهلي، بجائزة هدف الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

بنشرقي كان ينافس على جائزة هدف الجولة العاشرة بفضل هدفه في شباك كهرباء الإسماعيلية.

الأهلي انتصر على نظيره كهرباء الإسماعيلية (2-4)، على ملعب المقاولون العرب، حيث سجل أشرف بنشرقي هدف تأكيد الانتصار.

وكان المدرب المغربي ينافس على جائزة هدف الجولة العاشرة مع كلاً من فادي فريد، صديق أوجولا ومودي ناصر.

بنشرقي يفوز بجائزة هدف الجولة العاشرة

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فوز بنشرقي بجائزة هدف الجولة العاشرة.

وعلق حساب رابطة الأندية على مقطع فيديو نشره لهدف بنشرقي قائلاً: "بتصويت الجماهير.. بنشرقي يفوز بجائزة هدف الجولة العاشرة".

وشارك اللاعب المغربي صاحب الـ31 عاماً، في 9 مباريات هذا الموسم في الدوري، سجل هدفاً وصنع 2 آخرين.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري كهرباء الإسماعيلية أشرف بنشرقي

