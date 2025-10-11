كشف المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن انطباعه الأول بزيارته إلى مصر، موضحًا أنه كان يعلم الكثير من الأمور عن الأحمر قبل مجيئه.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع ييس توروب، لقيادة الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، على أن يعاونه 5 أفراد خلال مهمته مع المارد الأحمر إلى جانب عادل مصطفى.

وأوضح ييس توروب خلال حديثه، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، كشف له عن لمحة مختصرة بخصوص تاريخ النادي، وكم الإنجازات التي حققها الفريق مؤخرًا.

تصريحات توروب

استهل ييس توروب، حديثه، عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، قائلًا: "هذه أول زيارة لي لمصر وخاصة للقاهرة، لكنني قرأت الكثير عن هذه المدينة وأنا متشوق جدًا للتعرف عليها".

وأضاف توروب: "أثناء حديثي مع رئيس النادي (محمود الخطيب)، أعطاني لمحة مختصرة عن تاريخ هذا النادي وأخبرني بمدى عظمته، وكم الإنجازات التي حققها الفريق في السنوات الماضية".

وأتم مدرب الأهلي، حديثه: "سمعت وقرأت الكثير عن النادي، لكن بعد المجيئ إلى هنا شعرت بمدى عظمته، عقلية هجومية.. سيطرة.. جاذبية.. نجاح".