المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
ميكال

ميكال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

شعرت بعظمة الأهلي.. توروب يكشف تفاصيل أول لقاء مع الخطيب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:45 م 11/10/2025
ييس توروب

ييس توروب رفقة محمود الخطيب

كشف المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن انطباعه الأول بزيارته إلى مصر، موضحًا أنه كان يعلم الكثير من الأمور عن الأحمر قبل مجيئه.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع ييس توروب، لقيادة الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، على أن يعاونه 5 أفراد خلال مهمته مع المارد الأحمر إلى جانب عادل مصطفى.

وأوضح ييس توروب خلال حديثه، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، كشف له عن لمحة مختصرة بخصوص تاريخ النادي، وكم الإنجازات التي حققها الفريق مؤخرًا.

تصريحات توروب

استهل ييس توروب، حديثه، عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، قائلًا: "هذه أول زيارة لي لمصر وخاصة للقاهرة، لكنني قرأت الكثير عن هذه المدينة وأنا متشوق جدًا للتعرف عليها".

وأضاف توروب: "أثناء حديثي مع رئيس النادي (محمود الخطيب)، أعطاني لمحة مختصرة عن تاريخ هذا النادي وأخبرني بمدى عظمته، وكم الإنجازات التي حققها الفريق في السنوات الماضية".

وأتم مدرب الأهلي، حديثه: "سمعت وقرأت الكثير عن النادي، لكن بعد المجيئ إلى هنا شعرت بمدى عظمته، عقلية هجومية.. سيطرة.. جاذبية.. نجاح".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب ييس توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg