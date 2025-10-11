أعلن النادي الأهلي، التعاقد مع الدنماركي ييس توروب، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأقام الأهلي مؤتمرًا صحفيًا بالأمس الجمعة، لتدريب ييس توروب أمام وسائل الإعلام.

وينضم ييس توروب، إلى قائمة المدربين الأجانب الذين أشرفوا على تدريب الفريق الأحمر.

ويُعد ييس توروب هو الدنماركي الأول، الذي يتولى تدريب الأهلي.

وهناك العديد من الجنسيات المختلفة، التي أتت لتدريب الأهلي لأول مرة، حيث هناك من حقق النجاح وارتبط اسمه بالنادي لفترات طويلة، وآخرون لم يستمروا كثيرًا.

وأشرف على تدريب الأهلي، منذ عام 2000، 9 جنسيات مختلفة.

ويرصد يلا كورة، خلال التقرير التالي، الجنسيات التي تولت تدريب الأهلي لأول مرة منذ بداية عام 2000.

المدرسة الألمانية

تولى تدريب الأهلي منذ عام 2000 مدرب وحيد، وهو هانس بورنر، حيث قاد الفريق في 8 مباريات فقط.

وقاد بورنر الأهلي، تدريب الأهلي لمدة 8 شهور في الفترة من أكتوبر 2000، إلى يونيو 2001.

وخاض بورنر مع الأهلي 35 مباراة، حيث فاز في 24، وتعادل في 5 وخسر في 6 مباريات.

وتوج بلقب كأس مصر مع الأهلي، ثم رحل بنهاية الموسم.

المدرسة البرتغالية

تُعد الجنسية البرتغالية، هي الأكثر نجاحًا مع الأهلي، حيث تولى تدريب الفريق منذ الألفية الجديدة 4 مدربين.

مانويل جوزيه

مانويل جوزيه هو الاسم الأبرز في تاريخ النادي الأهلي، وذلك من خلال توليه تدريب الفريق في 3 ولايات مختلفة، شهد جميعهم النجاح.

بدأت ولاية جوزيه الأولى في 2001، حيث درب الأهلي في 44 مباراة، إذ أنه فاز في 29 وتعادل في 10 وخسر 5 لقاءات فقط.

وقاد جوزيه الأهلي، إلى تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا.

ورحل جوزيه بنهاية الموسم، بعد خسارة لقب الدوري.

الولاية الثانية

عاد جوزيه من جديد إلى تدريب الأهلي، في يناير 2004، واستمر هذه المرة لمدة 5 سنوات.

قاد جوزيه، تدريب الأهلي في 253 مباراة، حيث فاز في 181، وتعادل في 47، وخسر 25 مباراة فقط.

توج جوزيه بـ 5 ألقاب دوري، و4 ألقاب لكأس مصر ولقبان للسوبر المصري، و3 بطولات دوري أبطال أفريقيا، والسوبر الأفريقي 3 مرات.

ورحل جوزيه عن تدريب الأهلي، بنهاية موسم 2009.

الولاية الثالثة

عاد جوزيه إلى تدريب الأهلي بعد موسم ونصف، في 31 ديسمبر 2010، حيث استمر هذه المرة موسم ونصف تقريبًا.

هذه المرة، خاض جوزيه 47 مباراة مع الأهلي، حيث فاز في 27 وتعادل في 15 وخسر 5 مباريات.

وتوج مع الأهلي بلقب الدوري هذه المرة.

توني أوليفيرا

توني أوليفيرا هو ثاني مدرب برتغالي، يتولى تدريب الأهلي بعد مانويل جوزيه.

لكن مسيرة أوليفيرا، لم تكن كما فعل مواطنه من قبل، حيث لم يبقى على مقعد المدير الفني للأهلي سوى 4 شهور ونصف فقط.

وقاد أوليفيرا تدريب الأهلي في 8 مباريات، حيث فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر لقاء.

البرتغالي الثالث في تاريخ الأهلي، هو جوزيه بيسيرو؛ إذ أنه أشرف على تدريب الفريق لمدة 3 أشهر فقط.

قاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة فقط، حيث فاز في 8 وتعادل في وخسر في مثلهما.

ريكاردو سواريش

توصف رحلة سواريش مع الأهلي، بالزيارة السريعة نظرًا لقلة المدة التي قاد فيها الفريق الأحمر.

سواريش لم يبق مع الأهلي، سوى شهرين فقط ليرحل، بعدما خاض حيث في 9 وتعادل في 5 وخسر 3.

وخسر سواريش لقب كأس مصر مع الأهلي في هذا الموسم.

المدرسة الهولندية

تُعد المدرسة الهولندية، من أقل التجارب مع الأهلي، حيث لم يتعاقد الأهلي سوى مع مدربين فقط طوال تاريخه

جو بونفرير

هو الهولندي الأول في تدريب الأهلي، حيث جاء في بداية موسم 2002، واستمر لنهاية الموسم.

خاض مع الأهلي 35 مباراة، فاز في 25 وتعادل في 5 وخسر مثلهم، ولم يتوج بأي لقب.

مارتن يول

تولى مارتن يول تدريب الأهلي في شهر فبراير 2016، ورحل في شهر 8 من هذا العام.

خاض مع الأهلي 29 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 6 وخسر 5.

وتوج بلقب الدوري المصري، لكنه ودع مع الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

المدرسة السويسرية

يرتبط الأهلي مع المدرسة السويسرية، بتجربتين ناجحيتن، الأولى كانت في شهر 2019 مع رينيه فايلر، والذي تولى تدريب الفريق لمدة موسم تقريبًا، تخلله جائحة كورونا.

أشرف فايلر على تدريب الأهلي في 42 مباراة، حيث فاز في 33 وتعادل في 7 وخسر 2.

وترك فايلر تدريب الأهلي، وهو حاسم لقب الدوري، كما أنه وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

التجربة الثانية، كانت مع مارسيل كولر، أحد أنجح مدربي الأهلي عبر التاريخ.

وتولى كولر تدريب الأهلي، مطلع موسم 2022، ورحل بعد 3 مواسم تقريبًا.

كولر قاد الأهلي في 160 مباراة، حيث فاز 108 وتعادل في 33 وخسر 19.

وتوج كولر بـ 12 بطولة مع الأهلي، لقبان دوري مصري، و4 ألقاب كأس مصر، ولقبان سوبر مصري، ومثلهما لدوري أبطال أفريقيا، وكأس المحيط الهادي لبطولة إنتركونتيننتال.

المدرسة الإسبانية

تولى مدربين فقط من المدرسة الإسبانية، تدريب الأهلي، الأول كان كارلوس جاريدو موسم 2014.

واستمر جاريدو لمدة موسم وحيد، ورحل بعدما قاد الفريق في 40 مباراة، حيث فاز في 22 وتعادل في 10 وخسر 8.

وتوج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

التجربة الثانية، كانت هذا الموسم مع خوسيه ريبيرو، الذي استمر لمدة 92 يومًا فقط.

وأشرف ريبيرو على تدريب الأهلي في 7 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في 4 وخسر مباراتين.

المدرسة الفرنسية

تولى الفرنسي باتريس كارتيرون تدريب الأهلي، كأول فرنسي في موسم 2018، ورحل بعد 5 أشهر فقط.

وخسر كارتيرون لقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي هذا الموسم، بعدما قاد الفريق في 17 لقاء، حيث فاز في 11 وتعادل في 3 وخسر مثلهم.

المدرسة الأفريقية

جاء الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لتدريب الأهلي في موسم 2020، كأول أفريقي يتولى تدريب الفريق الأحمر.

واستمرت ولاية موسيماني لمدة سنة و8 أشهر.

حقق موسيماني 6 ألقاب مع الأهلي، لقب دوري مصري، ومثله لكأس مصر، وبطولتا دوري أبطال أفريقيا، ومثلهما للسوبر الأفريقي.

وقاد موسيماني تدريب الأهلي في 102 مباراة، حيث فاز في 65، وتعادل في 26 وخسر 11 مباراة.

المدرسة اللاتينية

يُعد الأوروجواياني مارتن لاسارتي هو المدرب اللاتيني الأول، الذي تولى تدريب الأهلي.

وجاء لاسارتي لتدريب الأهلي في منتصف موسم 2019، وتوج بلقب الدوري المصري، لكنه رحل في آخر الموسم.

وخسر الأهلي بأكبر نتيجة في تاريخه في هذا الموسم أمام ماميلودي صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.