كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

0 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

وزير الشباب والرياضة يطمئن على الحالة الصحية لـ حسين لبيب ومرتضي منصور

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:35 م 11/10/2025
حسين لبيب وأشرف صبحي

حسين لبيب وأشرف صبحي

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على الحالة الصحية لـ حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عقب تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وتواجد أشرف صبحي في منزل حسين لبيب، مساء اليوم السبت، واطمأ على حالته الصحية، وتمنى له العودة سريعًا لمواصلة عمله في خدمة النادي وجماهيره.

كما اطمأن الوزير على الحالة الصحية، على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، متمنيًا له الشفاء العاجل وتمام التعافي.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرصه لدعم كل رموز الرياضة المصرية في مختلف المواقع، متمنيا لهم الصحة والسلامة لاستكمال مسيرة العطاء للنادي العريق وجماهيره.

والجدير بالذكر أن حسين لبيب، كان قد عقد جلسة مع البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عقب عودته إلى القاهرة، لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق.

ومن المفترض أن يجلس حسين لبيب، مرة أخرى مع فيريرا، في حضور جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، لمعرفة طلبات الفريق.

الزمالك مرتضى منصور حسين لبيب أشرف صبحي

