كلام فى الكورة
متحدث اتحاد طنجة: سنتجه إلى فيفا لحفظ حقوقنا في صفقة معالي إلى الزمالك

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:07 م 11/10/2025
عبد الحميد معالي لاعب الزمالك الجديد

عبد الحميد معالي

كشف عصام الطالبي المتحدث الرسمي لنادي اتحاد طنجة المغربي، عن نية ناديه تقديم شكوى ضد نادي الزمالك، بشأن متسحقات عبد الحميد معالي.

وتعاقد نادي الزمالك مع عبد الحميد معالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال عصام الطالبي عبر قناة أون سبورت: "أريد أن أؤكد احترامنا الشديد لنادي الزمالك، وبالنسبة لعبد الحميد معالي، فنحن لدينا عقد معهم وكان واضحًا من البداية".

وأضاف: "كان من المفترض أن نحصل على القسط الأول من الصفقة في أول شهر أغسطس، والقسط الثاني في أكتوبر".

وتابع: "وردنا أن نادي الزمالك يمر بأزمة مالية كبيرة، لكننا راسلناهم كثير ولم نتلق أي مبلغ من الصفقة حتى الآن".

وأوضح: "لدينا أزمة حاليًا مع الزمالك، لأننا لم نتلق أي رد، وآخر تواصل حدث كان في شهر أغسطس الماضي، وطلبوا مهلة 10 أيام، والآن مر أكثر من ولم يصلنا أي رد"

وواصل: "نتفهم الأزمة الشديدة التي يمر بها الزمالك، لكن هناك عقد، والعقد شريعة المتعاقدين، ونسعى للحصول على حقوقنا".

وأتم: "علاقتنا جيدة مع كل الأندية المصرية، ولدينا استعداد للحل الودي مع الزمالك، لكن إذا استمر الوضع سنتجه إلى فيفا لحفظ حقوقنا".

وشارك معالي صاحب الـ19 عامًا في 7 مباربات رفقة الزمالك هذا الموسم، لكنه لم يسجل أو يصنع.

 

 

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك فيفا عبد الحميد معالي اتحاد طنجة

