نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، على رأسها الكشف عن موعد ظهور ييس توروب في مران الأهلي، واستعدادات الزمالك لمواجهة ديكيداها، بالإضافة لمشاركة نجوم مصر الغائبين عن لقاء غينيا بيساو في احتفالات التأهل لكأس العالم 2026.



وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس السبت.

موعد ظهور ييس توروب

كشف مصدر عن موعد ظهور المدرب الدنماركي ييس توروب في مران الأهلي، بعدما قاد عادل مصطفى تدريبات الأمس في القلعة الحمراء.

أقرأ التفاصيل: يلا كورة يكشف.. تفاصيل مران الأهلي وموعد ظهور ييس توروب

كواليس مران الزمالك استعدادًا لمواجهة ديكيداها

يواصل نادي الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث استعاد خدمات لاعب خط الوسط محمود جهاد بعد تعافيه من الإصابة.

اقرأ التفاصيل: أشعة لعمر جابر وتأهيل رباعي وانتظام جهاد في مران الزمالك

8 نجوم ينضمون لاحتفالات منتخب مصر بالصعود لكأس العالم

يخوض منتخب مصر مواجهة أخيرة غينيا بيساو في ختام مشوار تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي سوف تشهد احتفالًا في استاد القاهرة، بالصعود للمونديال، وتم الإعلان عن تواجد عدة نجوم من اللاعبين الذين سيغيبون عن المشاركة في اللقاء، ومن أبرزهم عمر مرموش وإمام عاشور.

أقرأ التفاصيل: بينهم مرموش وإمام.. 8 لاعبين ينضمون لاحتفالية التأهل إلى كأس العالم 2026

موقف ثنائي الأهلي من مواجهة بطل بوروندي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف الثنائي محمد شكري وأحمد رضا، من مواجهة الفريق الأحمر المقبلة في دوري أبطال أفريقيا، ضد إيجل نوار بطل بوروندي.

أقرأ التفاصيل: مصدر بالأهلي يكشف ليلا كورة موقف شكري وأحمد رضا من رحلة بوروندي

تفاصيل اتفاق الزوراء العراقي مع عماد النحاس

كشف نادي الزوراء العراقي عن مدة التعاقد مع عماد النحاس، المدير الفني الجديد للفريق، بالإضافة لكواليس اختياره، واصطحابه لثنائي مصري في الجهاز الفني.

أقرأ التفاصيل: الزوراء العراقي ليلا كورة: النحاس يقود الفريق حتى نهاية الموسم

متحدث اتحاد طنجة يكشف: نستعد لتقديم شكوى ضد الزمالك

كشف عصام الطالبي المتحدث الرسمي لنادي اتحاد طنجة المغربي، عن نية ناديه تقديم شكوى ضد نادي الزمالك، بشأن مستحقات صفقة عبد الحميد معالي.

أقرأ التفاصيل: متحدث اتحاد طنجة: سنتجه إلى فيفا لحفظ حقوقنا في صفقة انتقال معالي إلى الزمالك

مدرب جديد يقود "يد الزمالك"

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الكرواتي زيلكو بابيتش، لتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد.

أقرأ التفاصيل: كرة يد.. الكرواتي زيلكو بابيتش مدربًا لفريق الزمالك

الإمارات تنعش حظوظها وتحرم عمان من "التأهل المباشر" إلى كأس العالم

نجح المنتخب الإماراتي في قلب الطاولة على شقيقه العماني في 7 دقائق فقط، من التأخر (1-0) إلى الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

أقرأ التفاصيل: ريمونتادا بيضاء في 7 دقائق.. الإمارات تحرم عمان من التأهل المباشر لكأس العالم 2026

منتخب العراق ينهي حظوظ إندونيسيا في تصفيات كأس العالم بهدف زيدان

حقق منتخب العراق فوزًا ثمينًا على حساب إندونيسيا، بهدف دون رد، ليحافظ على آماله في تصفيات كأس العالم، بفضل تسديدة أرضية متقنة من زيدان إقبال.

أقرأ التفاصيل: منتخب العراق ينهي حظوظ إندونيسيا في تصفيات كأس العالم بهدف زيدان

رونالدو يهدر ونيفيز ينقذ الموقف في فوز البرتغال على إيرلندا

حقق منتخب البرتغال ثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه على حساب إيرلندا، بهدف نظيف، سجله روبن نيفيز برأسية متقنة، مستغلًا خروج خاطئ من كيليهر.

أقرأ التفاصيل: رونالدو يهدر ونيفيز ينقذ الموقف.. البرتغال تواصل انتصاراتها في تصفيات المونديال