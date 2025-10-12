المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. موعد ظهور توروب في الأهلي.. استعدادات الزمالك.. واحتفال المنتخب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:40 ص 12/10/2025
ييس توروب

ييس توروب مدرب الأهلي الجديد

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، على رأسها الكشف عن موعد ظهور ييس توروب في مران الأهلي، واستعدادات الزمالك لمواجهة ديكيداها، بالإضافة لمشاركة نجوم مصر الغائبين عن لقاء غينيا بيساو في احتفالات التأهل لكأس العالم 2026.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس السبت.

موعد ظهور ييس توروب

كشف مصدر عن موعد ظهور المدرب الدنماركي ييس توروب في مران الأهلي، بعدما قاد عادل مصطفى تدريبات الأمس في القلعة الحمراء.

أقرأ التفاصيل: يلا كورة يكشف.. تفاصيل مران الأهلي وموعد ظهور ييس توروب

كواليس مران الزمالك استعدادًا لمواجهة ديكيداها

يواصل نادي الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث استعاد خدمات لاعب خط الوسط محمود جهاد بعد تعافيه من الإصابة.

اقرأ التفاصيل: أشعة لعمر جابر وتأهيل رباعي وانتظام جهاد في مران الزمالك

8 نجوم ينضمون لاحتفالات منتخب مصر بالصعود لكأس العالم

يخوض منتخب مصر مواجهة أخيرة غينيا بيساو في ختام مشوار تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي سوف تشهد احتفالًا في استاد القاهرة، بالصعود للمونديال، وتم الإعلان عن تواجد عدة نجوم من اللاعبين الذين سيغيبون عن المشاركة في اللقاء، ومن أبرزهم عمر مرموش وإمام عاشور.

أقرأ التفاصيل: بينهم مرموش وإمام.. 8 لاعبين ينضمون لاحتفالية التأهل إلى كأس العالم 2026

موقف ثنائي الأهلي من مواجهة بطل بوروندي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف الثنائي محمد شكري وأحمد رضا، من مواجهة الفريق الأحمر المقبلة في دوري أبطال أفريقيا، ضد إيجل نوار بطل بوروندي.

أقرأ التفاصيل: مصدر بالأهلي يكشف ليلا كورة موقف شكري وأحمد رضا من رحلة بوروندي

تفاصيل اتفاق الزوراء العراقي مع عماد النحاس

كشف نادي الزوراء العراقي عن مدة التعاقد مع عماد النحاس، المدير الفني الجديد للفريق، بالإضافة لكواليس اختياره، واصطحابه لثنائي مصري في الجهاز الفني.

أقرأ التفاصيل: الزوراء العراقي ليلا كورة: النحاس يقود الفريق حتى نهاية الموسم

متحدث اتحاد طنجة يكشف: نستعد لتقديم شكوى ضد الزمالك

كشف عصام الطالبي المتحدث الرسمي لنادي اتحاد طنجة المغربي، عن نية ناديه تقديم شكوى ضد نادي الزمالك، بشأن مستحقات صفقة عبد الحميد معالي.

أقرأ التفاصيل: متحدث اتحاد طنجة: سنتجه إلى فيفا لحفظ حقوقنا في صفقة انتقال معالي إلى الزمالك

مدرب جديد يقود "يد الزمالك"

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الكرواتي زيلكو بابيتش، لتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد.

أقرأ التفاصيل: كرة يد.. الكرواتي زيلكو بابيتش مدربًا لفريق الزمالك

الإمارات تنعش حظوظها وتحرم عمان من "التأهل المباشر" إلى كأس العالم

نجح المنتخب الإماراتي في قلب الطاولة على شقيقه العماني في 7 دقائق فقط، من التأخر (1-0) إلى الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

أقرأ التفاصيل: ريمونتادا بيضاء في 7 دقائق.. الإمارات تحرم عمان من التأهل المباشر لكأس العالم 2026

منتخب العراق ينهي حظوظ إندونيسيا في تصفيات كأس العالم بهدف زيدان

حقق منتخب العراق فوزًا ثمينًا على حساب إندونيسيا، بهدف دون رد، ليحافظ على آماله في تصفيات كأس العالم، بفضل تسديدة أرضية متقنة من زيدان إقبال.

أقرأ التفاصيل: منتخب العراق ينهي حظوظ إندونيسيا في تصفيات كأس العالم بهدف زيدان

رونالدو يهدر ونيفيز ينقذ الموقف في فوز البرتغال على إيرلندا

حقق منتخب البرتغال ثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه على حساب إيرلندا، بهدف نظيف، سجله روبن نيفيز برأسية متقنة، مستغلًا خروج خاطئ من كيليهر.

أقرأ التفاصيل: رونالدو يهدر ونيفيز ينقذ الموقف.. البرتغال تواصل انتصاراتها في تصفيات المونديال

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg