قام عدد من نجوم النادي الأهلي بزيارة حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية، في لفتة إنسانية، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وضم الوفد كلًا من وليد صلاح الدين وعماد النحاس، إلى جانب اللاعبين حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وعمر كمال، الذين حرصوا على الحضور نيابة عن زملائهم لتقديم الدعم والاطمئنان على "المعلم".

ونشر المركز الإعلامي للأهلي عبر فيسبوك صورًا للزيارة، ظهر خلالها قميص النادي الأهلي برقم 14 وهو رقم حسن شحاتة، وأهدى نجوم المارد القميص لحسن شحاتة، الذي كان يحمل اسمه.

وبالإضافة إلى قميص الأهلي أهدى وليد صلاح الدين، درع خاص عليه علم الأهلي "للمعلم" حسن شحاتة.

كما كتبت الصفحة الرسمية مع الصور: "كابتن حسن.. سلامتك".