توصل نادي بيراميدز لاتفاق مع مهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي، من أجل تجديد تعاقده مع الفريق والاستمرار خلال المرحلة المقبلة.

فيستون ماييلي في بيراميدز

وكشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن بيراميدز توصل لاتفاق مع فيستون ماييلي، على تجديد عقده لمدة موسمين.

وكان فيستون ماييلي دخل موسمه الأخير مع بيراميدز، بعدما لم يتم الاتفاق خلال الصيف الماضي على تجديد التعاقد.

وأضاف المصدر أنه بموجب الاتفاق الجديد، سيحصل فيستون ماييلي على زيادة مالية في عقده الجديد، تبلغ حوالي 300 ألف دولار.

كما أكد المصدر على اتفاق فيستون ماييلي وبيراميدز على التجديد لمدة موسمين، لكن اللاعب لم يوقع على العقود بشكل رسمي حتى الآن.

وكان فيستون ماييلي تألق بصورة لافتة مع بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مباراة كأس القارات الثلاثة، بعدما سجل هاتريك في شباك أهلي جدة، على ملعبه في السعودية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الأفريقي، السبت المقبل، على ملعب الدفاع الجوي.