استقر المدرب ميلود حمدي، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، على إجراء تعديلات على جهازه المساعد، حيث طالب الجزائري بالاستغناء عن ثنائي.

ويسعى ميلود حمدي، لتصفية الأجواء داخل الإسماعيلي، وتهيئة الفريق بالشكل الأنسب من أجل استعادة الانتصارات الغائبة.

ثنائي جديد في الإسماعيلي

طالب ميلود حمدي بإجراء تعديلات، على جهازه المعاون، إذ رفع رغبته في الاستغناء عن الثنائي حمادي الصغير (المدرب العالم)، ووليام شميدت (مدرب الأحمال)، إلى المسؤولين في الإسماعيلي.

وصدق أحمد العجوز، رئيس قطاع الكرة بالإسماعيلي، مع ميلود حمدي، على التشكيل الجديد للجهاز الفني للنادي، والذي جاء على النحو التالي:

- أحمد العجوز (رئيس قطاع الكرة).

- ميلود حمدي (مدير فني).

- عبد الله الشحات (مدرب عام).

- أحمد عبد العزيز مودي (مدرب مساعد).

- سيد السويركي (مدرب حراس المرمى).

- محمد أيمن حبيب (مخطط الأحمال).

موقف الإسماعيلي

يتذيل فريق الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري، إذ اكتفى الفريق بحصد 4 نقاط فقط من 10 مباريات خاضها الدراويش.

وحقق الإسماعيلي الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في أخرى، بينما سقط في فخ الهزيمة خلال 8 مناسبات.