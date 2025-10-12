المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بطلب من المدرب.. الإسماعيلي يعيد تشكيل الجهاز الفني للفريق

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:22 م 12/10/2025
الإسماعيلي

فريق الإسماعيلي

استقر المدرب ميلود حمدي، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، على إجراء تعديلات على جهازه المساعد، حيث طالب الجزائري بالاستغناء عن ثنائي.

ويسعى ميلود حمدي، لتصفية الأجواء داخل الإسماعيلي، وتهيئة الفريق بالشكل الأنسب من أجل استعادة الانتصارات الغائبة.

ثنائي جديد في الإسماعيلي

طالب ميلود حمدي بإجراء تعديلات، على جهازه المعاون، إذ رفع رغبته في الاستغناء عن الثنائي حمادي الصغير (المدرب العالم)، ووليام شميدت (مدرب الأحمال)، إلى المسؤولين في الإسماعيلي.

وصدق أحمد العجوز، رئيس قطاع الكرة بالإسماعيلي، مع ميلود حمدي، على التشكيل الجديد للجهاز الفني للنادي، والذي جاء على النحو التالي:

- أحمد العجوز (رئيس قطاع الكرة).

- ميلود حمدي (مدير فني).

- عبد الله الشحات (مدرب عام).

- أحمد عبد العزيز مودي (مدرب مساعد).

- سيد السويركي (مدرب حراس المرمى).

- محمد أيمن حبيب (مخطط الأحمال).

موقف الإسماعيلي

يتذيل فريق الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري، إذ اكتفى الفريق بحصد 4 نقاط فقط من 10 مباريات خاضها الدراويش.

وحقق الإسماعيلي الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في أخرى، بينما سقط في فخ الهزيمة خلال 8 مناسبات.

 

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الدوري المصري ميلود حمدي

