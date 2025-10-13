المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وزير الشباب والرياضة يلتقي إنفانتينو على هامش حضوره مؤتمر السلام بشرم الشيخ

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:10 م 13/10/2025
أشرف صبحي وإنفانتينو

أشرف صبحي وإنفانتينو

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر السلام المقام بمدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء، رحّب وزير الشباب والرياضة برئيس فيفا في مصر، مؤكدًا على عمق التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم، ودور فيفا في دعم خطط تطوير كرة القدم المصرية والنهوض بالمنظومة الكروية على المستويين الفني والإداري.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات برامج تطوير الناشئين، وتمكين الشباب، ودعم كرة القدم النسائية، وتطوير البنية التحتية الرياضية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار الرياضي واستضافة كبرى البطولات الدولية.

من جانبه، أعرب إنفانتينو عن سعادته بالتواجد في مدينة السلام شرم الشيخ، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة المصرية في دعم وتطوير الرياضة، مؤكدًا أن مصر باتت نموذجًا رائدًا في إفريقيا والمنطقة في مجال إدارة الرياضة وتنمية المواهب.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات الرياضية، ودعم جهود الدولة المصرية في ترسيخ قيم السلام والتعاون من خلال الرياضة.

فيفا أشرف صبحي إنفانتينو قمة السلام شرم الشيخ

