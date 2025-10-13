المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصدر لـ"يلا كورة": اتحاد الكرة يمنح الزمالك شهرًا للرد على شكوى زيزو بناءً على طلبه

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

05:23 م 13/10/2025
أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الجديد

أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي

كشف مصدر تفاصيل الجلسة التي عقدت اليوم الإثنين، في الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتعلقة بالشكوى المقدمة من قبل أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، ضد ناديه السابق الزمالك.

وكان قد تقدم أحمد زيزو، بشكوى ضد الزمالك بالاتحاد المصري لكرة القدم، في وقت سابق، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، بعد رحيله عن صفوف الأبيض الصيف الماضي، عقب انتهاء عقده.

وتحدد اليوم الإثنين، أن يكون موعدًا لجلسة الاستماع الخاصة بنادي الزمالك، من أجل الرد على أقوال أحمد سيد زيزو، في الشكوى المقدمة منه ضد الأبيض.

الزمالك يطلب التأجيل

أكد مصدر لـ"يلا كورة" أن المستشار القانوني لنادي الزمالك، طلب من محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، تأجيل جلسة الاستماع التي كان محددًا لها اليوم الإثنين، من أجل تحضير المستندات الكافية للرد على أقوال أحمد سيد زيزو، لاعب الأبيض السابق.

وأوضح المصدر ذاته، أن المستشار القانوني لاتحاد الكرة، استقر على تأجيل جلسة الاستماع من نادي الزمالك، لمدة شهر، بناءً على طلب الأبيض بالحصول على مدة طويلة كافية من أجل الرد على الشكوى.

شكوى زيزو ضد الزمالك

قدَّم محامي أحمد سيد زيزو، خطابًا رسميًا إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، في وقت سابق، طالب فيه بالحصول على 82.5 مليون جنيه، وهي قيمة مستحقاته المالية المتأخرة.

ونشر "يلا كورة" في وقت سابق نسخة من الشكوى المقدَّمة من محامي اللاعب، حيث جاءت تفاصيل مستحقات "زيزو" بدون مكافأة الفوز بكأس مصر، على النحو التالي:

3 ملايين و333 ألف جنيه، قيمة مشاركته في 15 مباراة فعلية خلال موسم 2024-2025.

15 مليون جنيه، مستحق عن موسم 2022-2023.

20 مليون جنيه، مكافأة مستحقة عن موسم 2023-2024.

20 مليون جنيه، مكافأة مستحقة عن موسم 2024-2025.

23 مليونًا و969 ألفًا و230 جنيهًا، قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عن موسم 2024-2025.

200 ألف جنيه، قيمة بدل السكن.

الأهلي الزمالك اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم

