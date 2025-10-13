كشف تقرير دنماركي، الطاقم المساعد الذي تم الاستقرار عليه من جانب ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي الجديد، لمعاونته في مهمته مع الأحمر والتي ستستمر لمدة موسمين ونصف.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع المدرب الدنماركي ييس توروب، لتولي المهمة الفنية للفريق، لمدة موسمين ونصف، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تم توجيه الشكر له لسوء النتائج، وعقب نهاية مهمة عماد النحاس المؤقتة.

من يعاون توروب في الأهلي؟

ذكرت صحيفة "Bold" الدنماركية، اسمين من الطاقم المعاون للمدرب توروب في الأهلي، حيث كشفت عن تولي جوني مولبي مهمة المدرب المساعد، وكاي ستيفانسن كمدرب لحراسة المرمى.

وتقرر أن يصطحب المدرب ييس توروب طاقمًا معاونًا له، مكون من مدربين مساعدين اثنين، ومدرب حراس مرمى، ومحلل أداء، ومدرب أحمال بدنية، وأوضح الدنماركي ذلك خلال مؤتمر تقديمه يوم الجمعة الماضي.

كان قد علم "يلا كورة"، أن توروب قرر منح اللاعبين إجازة إضافية اليوم الإثنين من التدريبات، حتى تكون صفوف الفريق اكتملت بعودة الدوليين.

ويقود ييس توروب تدريبات الأهلي، غدًا الثلاثاء، بعد العودة من الراحة في أول ظهور له بعد توليه تدريب الفريق.