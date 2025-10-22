عدد نبيل معلول، مدرب فريق القادسية الكويتي، مزايا محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكويتي، خلال الموسم الحالي.

وقال نبيل معلول في تصريحات عبر قناة الأهلي: "اخترنا لاعبين يستطيعون إفادتنا مثل محمود كهربا، الذي أحب طريقة لعبه فهو مهاجم يخرج من منطقة الجزاء ويستطيع التحضير ومساعدة زملائه داخل الملعب".

وأضاف: "كنت معجبا بكهربا سواء عندما كان موجودا في الأهلي أو عندما احترف في الخارج".

وأوضح: "كهربا من الساعة الأولى في القادسية، وتأقلم بسرعة ودخل وسط الفريق، وهو منضبط جدًا في التدريبات، وفاجأني بانضباطه وروحه الموجودة، هو يكتشف نفسه لأنه مُصر على تحقيق شيئا معنا".

أما فيما يخص انتقال محمد علي بن رمضان إلى الأهلي.. قال مدرب القادسية: "نصحت محمد علي بن رمضان بالانتقال إلى الأهلي قبل الاحتراف في أوروبا، لأن الأهلي له مكاسب عديدة، وموجود دائما في الأدوار النهائية للبطولات، ويشارك باستمرار في كأس العالم للأندية وجميع الأنظار متجهة إليه".

وأنهى: "محمد علي بن رمضان يملك إمكانيات كبيرة ويستطيع النجاح مع الأهلي، وأعتقد أن الأهلي لديه أفضل لاعبين في مصر وأفريقيا".