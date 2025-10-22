المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
نبيل معلول: عبد القادر رفض الانتقال للقادسية.. وفضل الاستمرار مع الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:05 م 13/10/2025
أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر - لاعب الأهلي

رفض أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، الانتقال إلى فريق القادسية الكويتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان أحمد عبد القادر يبحث طريقة للخروج من النادي الأهلي، بالأخص وأن مكانه وهو الجناح الأيسر يتواجد به أكثر من لاعب مثل محمود حسن تريزيجيه وأشرف بنشرقي.

وقال نبيل معلول، مدرب فريق القادسية: "كانت هناك مفاوضات لفريق القادسية للتعاقد مع أحمد عبد القادر، وكنا قاب قوسين أو أدنى لضمه".

وأضاف عبر قناة الأهلي: "كانت هناك مفاوضات متقدمة مع عبد القادر بالفعل وتحدثت معه بشكل شخصي، لكنه أراد الاستمرار مع الأهلي ولديه طموح اللعب وحجز مكانه".

وواصل: "الأهلي يملك لاعبين جيدين للغاية في الخط الأمامي مثل أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وأحمد عبد القادر وأشرف بنشرقي".

وأنهى: "أفشة ومروان عطية من أفضل اللاعبين في خط الوسط، بجانب الثنائي محمد علي بن رمضان وإمام عاشور".

وكان عبد القادر قد انتقل إلى نادي قطر القطري في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، ولكن بعد عودته للأهلي قرر خوض تجربة الانتقال إلى نادي أخر، وبعدما تم غلق باب الانتقالات في معظم الدوريات تقرر الإبقاء عليه.

وشارك عبد القادر مع الأهلي في الموسم الحالي 2025-26 مع الأهلي، 3 مباريات بواقع 36 دقيقة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي القادسية الكويتي نبيل معلول أحمد عبد القادر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

