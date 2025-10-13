استقر الدنماركي ييس توروب على اختيار مواطنه كاج ستيفانسن لمعاونته في المهمة الفنية الجديدة، إذ أشارت تقارير صحفية دنماركية اليوم الإثنين إلى أن الأخير صاحب الـ57 عامًا سيصبح مدربًا لحراس مرمى النادي الأهلي.

وينتظر الأهلي اكتمال أعضاء الجهاز الفني الجديد بقيادة توروب، قبل الإشراف على تدريبات الفريق الأول.

ستيفانسن يقترب من تدريب حراس الأهلي

ذكرت صحيفة "bold" الدنماركية أن توروب استقر على اصطحاب ستيفانسن معه لتدريب الأهلي.

وبالتزامن مع تقرير الصحيفة الدنماركية، كشف نادي فايله بولدكلوب السماح لستيفانسن بالرحيل عن منصبه، إذ يدرب حراس الفريق الأول منذ يناير الماضي 2025.

وأوضح بيان نادي فايله بولدكلوب، ينشط في الدرجة الأولى الدنماركي، أنه منح إذنًا لستيفانسن من أجل التحقق من إمكانية عمله في نادٍ خارجي، دون أن يذكر اسم الأهلي.

زميل توروب

يعرف توروب وستيفانسن بعضهما البعض جيدًا، بالتحديد منذ 2006.

وتزامنت نهاية مسيرة توروب مع ستيفانسن، إذ كان الأول مهاجمًا لنادي إيسبيرج الدنماركي في نفس التوقيت الذي كان الأخير خلاله حارسًا له قبل اعتزالهما في أوقات متقاربة.

وتوقف الحارس ستيفانسن عن ممارسة كرة القدم في 2005، بينما اعتزل توروب بعد ذلك بعامين.

وأنهى كلاهما المسيرة مع إيسبيرج الدنماركي ثم حصل ستيفانسن على منصب مدرب حراس المرمى، وأصبح توروب مساعد مدرب.

وظل توروب يتدرج في الجهاز الفني بإيسبيرج بين 2006 و2011 حتى وصل إلى منصب الرجل الأول، بينما حافظ ستيفانسن على مكانه كمدرب حراس مرمى.

وعمل الثنائي معًا في موسم 2011-2012، إذ كان توروب مدربًا وستيفانسن مدربًا لحراس المرمى، ما دام 44 مباراة رسمية قبل أن يفترقا.

ولم يعمل توروب مع ستيفانسن في أي تجربة أخرى منذ 2012، أي قبل 13 عامًا.

من هو ستيفانسن؟

لم يكن ستيفانسن حارس مرمى بارع أو مشهور، لا في أنحاء العالم ولا في الدنمارك نفسها.

وبعد اعتزاله، درب حراس مرمى إيسبيرج بين 2006 و2012 ثم خاض تجربتين مع فريقين دنماركيين، فريدريكيا وسوندرجيسكه على الترتيب.

وشغل ستيفانسن منصبًا غير معتاد بتدريب حراس المنتخب الصيني للسيدات في 2016، ليبقى هناك حتى عاد إلى الدنمارك قبل عام وحيد.

وللإشارة، يتولى ستيفانسن تدريب حراس منتخب الدنمارك تحت 18 عامًا منذ 2024، علمًا بأنه لم يترك هذا المنصب حتى بعد أن أصبح مدربًا لحراس فايله بولدكلوب.