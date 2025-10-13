المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

3 0
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 0
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

3 0
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

19 29
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

زامل توروب لاعبا ومدربا.. من هو ستيفانسن المرشح لتدريب حراس الأهلي؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:38 م 13/10/2025
ستيفانسن

ستيفانسن على أعتاب الأهلي

استقر الدنماركي ييس توروب على اختيار مواطنه كاج ستيفانسن لمعاونته في المهمة الفنية الجديدة، إذ أشارت تقارير صحفية دنماركية اليوم الإثنين إلى أن الأخير صاحب الـ57 عامًا سيصبح مدربًا لحراس مرمى النادي الأهلي.

وينتظر الأهلي اكتمال أعضاء الجهاز الفني الجديد بقيادة توروب، قبل الإشراف على تدريبات الفريق الأول.

ستيفانسن يقترب من تدريب حراس الأهلي

ذكرت صحيفة "bold" الدنماركية أن توروب استقر على اصطحاب ستيفانسن معه لتدريب الأهلي.

وبالتزامن مع تقرير الصحيفة الدنماركية، كشف نادي فايله بولدكلوب السماح لستيفانسن بالرحيل عن منصبه، إذ يدرب حراس الفريق الأول منذ يناير الماضي 2025.

وأوضح بيان نادي فايله بولدكلوب، ينشط في الدرجة الأولى الدنماركي، أنه منح إذنًا لستيفانسن من أجل التحقق من إمكانية عمله في نادٍ خارجي، دون أن يذكر اسم الأهلي.

زميل توروب

يعرف توروب وستيفانسن بعضهما البعض جيدًا، بالتحديد منذ 2006.

وتزامنت نهاية مسيرة توروب مع ستيفانسن، إذ كان الأول مهاجمًا لنادي إيسبيرج الدنماركي في نفس التوقيت الذي كان الأخير خلاله حارسًا له قبل اعتزالهما في أوقات متقاربة.

وتوقف الحارس ستيفانسن عن ممارسة كرة القدم في 2005، بينما اعتزل توروب بعد ذلك بعامين.

وأنهى كلاهما المسيرة مع إيسبيرج الدنماركي ثم حصل ستيفانسن على منصب مدرب حراس المرمى، وأصبح توروب مساعد مدرب.

وظل توروب يتدرج في الجهاز الفني بإيسبيرج بين 2006 و2011 حتى وصل إلى منصب الرجل الأول، بينما حافظ ستيفانسن على مكانه كمدرب حراس مرمى.

وعمل الثنائي معًا في موسم 2011-2012، إذ كان توروب مدربًا وستيفانسن مدربًا لحراس المرمى، ما دام 44 مباراة رسمية قبل أن يفترقا.

ولم يعمل توروب مع ستيفانسن في أي تجربة أخرى منذ 2012، أي قبل 13 عامًا.

من هو ستيفانسن؟

لم يكن ستيفانسن حارس مرمى بارع أو مشهور، لا في أنحاء العالم ولا في الدنمارك نفسها.

وبعد اعتزاله، درب حراس مرمى إيسبيرج بين 2006 و2012 ثم خاض تجربتين مع فريقين دنماركيين، فريدريكيا وسوندرجيسكه على الترتيب.

وشغل ستيفانسن منصبًا غير معتاد بتدريب حراس المنتخب الصيني للسيدات في 2016، ليبقى هناك حتى عاد إلى الدنمارك قبل عام وحيد.

وللإشارة، يتولى ستيفانسن تدريب حراس منتخب الدنمارك تحت 18 عامًا منذ 2024، علمًا بأنه لم يترك هذا المنصب حتى بعد أن أصبح مدربًا لحراس فايله بولدكلوب.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري ييس توروب كاج ستيفانسن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg