أكد عماد النحاس، مدرب الأهلي السابق، أن إدارة النادي لم تطالبه بالتتويج بالدوري، بعد رحيل السويسري مارسيل كولر عن تدريب الفريق، عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا، إثر التعادل الإيجابي مع صنداونز بنتيجة 1-1.



وقال النحاس في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الأهلي لم يطالبني بالفوز بلقب الدوري بعدما توليت المسؤولية بعد رحيل كولر، بسبب فارق النقاط الذي لم يصب وقتها في صالحنا".



وأضاف: "علي معلول واحد من أفضل اللاعبين مع الأهلي، وأعتقد أن الأهلي سيأخذ وقتًا لتعويضه، وتعرض لإصابة صعبة، وكانت لدي رغبة أن يشارك عندما توليت المهمة وتحدثت معه بشكل صريح".



وأوضح: "لم يحزن علي معلول من طريقة نزوله خلال مباراة البنك الأهلي بالدوري في الموسم الماضي، وقرار بقاءه في الأهلي من عدمه لم يكن قراري".



أما فيما يخص عمرو السولية، قال: "عمرو السولية لم يشارك مع كولر بشكل مستمر، وقرار رحيله أو استمراره لم يكن قراري أيضًا".



وأنهى النحاس حديثه عن أزمة ركلة الجزاء خلال مباراة الزمالك بالدوري، قائلًا: "محمود حسن تريزيجيه ليس صغيرًا، ولاعب كبير للغاية، وترتيبه كان رقم واحد في ركلات الجزاء خلال مباراة الزمالك بالدوري".