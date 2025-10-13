المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

النحاس: رحيل معلول والسولية ليس قراري.. والأهلي لم يطالبني بالتتويج بالدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:39 م 13/10/2025
النحاس

عماد النحاس مدرب الأهلي السابق

أكد عماد النحاس، مدرب الأهلي السابق، أن إدارة النادي لم تطالبه بالتتويج بالدوري، بعد رحيل السويسري مارسيل كولر عن تدريب الفريق، عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا، إثر التعادل الإيجابي مع صنداونز بنتيجة 1-1.

وقال النحاس في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الأهلي لم يطالبني بالفوز بلقب الدوري بعدما توليت المسؤولية بعد رحيل كولر، بسبب فارق النقاط الذي لم يصب وقتها في صالحنا".

وأضاف: "علي معلول واحد من أفضل اللاعبين مع الأهلي، وأعتقد أن الأهلي سيأخذ وقتًا لتعويضه، وتعرض لإصابة صعبة، وكانت لدي رغبة أن يشارك عندما توليت المهمة وتحدثت معه بشكل صريح".

وأوضح: "لم يحزن علي معلول من طريقة نزوله خلال مباراة البنك الأهلي بالدوري في الموسم الماضي، وقرار بقاءه في الأهلي من عدمه لم يكن قراري".

أما فيما يخص عمرو السولية، قال: "عمرو السولية لم يشارك مع كولر بشكل مستمر، وقرار رحيله أو استمراره لم يكن قراري أيضًا".

وأنهى النحاس حديثه عن أزمة ركلة الجزاء خلال مباراة الزمالك بالدوري، قائلًا: "محمود حسن تريزيجيه ليس صغيرًا، ولاعب كبير للغاية، وترتيبه كان رقم واحد في ركلات الجزاء خلال مباراة الزمالك بالدوري".

مباراة الأهلي القادمة
عمرو السولية عماد النحاس ، الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg