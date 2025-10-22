المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أحدثهم توروب مع الأهلي.. 5 مدارس تقتحم تدريب الدوري المصري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:54 م 14/10/2025
توروب

ييس توروب - مدرب الأهلي الجديد

أدخل النادي الأهلي مدرسة أجنبية جديدة على الدوري المصري الممتاز بالتعاقد مع الدنماركي ييس توروب، الذي انضم إلى كتيبة الفريق الأحمر خلال فترة التوقف الدولي.

وأعلن الأهلي التعاقد مع توروب لمدة عامين ونصف، ليكون خلفا للإسباني خوسيه ريبييرو، الذي رحل بعد الخسارة من بيراميدز في الدوري المصري الممتاز بنتيجة 2-0، علما بأن الأهلي اعتمد على عماد النحاس لإدارة الفريق الأحمر لحين التعاقد مع توروب.

النحاس أدار أخر 5 مباريات للأهلي انتصر خلالهم على كلا من: "سيراميكا وحرس الحدود والزمالك وكهرباء الإسماعيلية"، وتعادل مع إنبي بهدف لمثله.

ويتواجد الأهلي حاليا في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد فريق المصري البورسعيدي صاحب الصدارة والزمالك صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي لعب 9 مباريات فقط أقل بمباراة واحدة من الزمالك والمصري.

5 مدارس تدريبية أجنبية للدوري المصري

وتنتظر جماهير الأهلي المدرسة الدنماركية الجديدة على الدوري المصري، وفي السطور التالية نستعرض جنسيات مدربي الدوري المصري الممتاز حتى الوقت الراهن:

1- المصري.. التونسي نبيل الكوكي

2- الزمالك.. البلجيكي يانيك فيريرا.

3- الأهلي.. الدنماركي ييس توروب.

4- سيراميكا كليوباترا.. علي ماهر.

5- إنبي.. حمزة الجمل.

6- وادي دجلة.. محمد الشيخ.

7- بيراميدز.. الكرواتي كريستوفر يورتشيتش.

8- سموحة.. أحمد عبد العزيز.

9- بتروجيت.. سيد عيد.

10- الجونة.. أحمد مصطفى بيبو.

11- زد.. محمد شوقي.

12- مودرن سبورت.. مجدي عبد العاطي.

13- البنك الأهلي.. أيمن الرمادي.

14- غزل المحلة.. علاء عبد العال.

15- حرس الحدود.. عبد الحميد بسيوني.

16- طلائع الجيش.. هيثم شعبان.

17- الاتحاد السكندري.. تامر مصطفى.

18- كهرباء الإسماعيلية.. رضا شحاتة.

19- فاركو.. أحمد خطاب.

20- المقاولون العرب.. طلعت محرم.

21- الإسماعيلي.. الجزائري ميلود حمدي.

مباراة الأهلي القادمة
