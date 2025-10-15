المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري.. فتح الباب لحجز تذاكر مباريات الجولة الـ11

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:40 م 15/10/2025
لقب الدوري المصري

الدوري المصري

أعلنت شركة "تذكرتي" عن فتح الباب لحجز تذاكر مباريات الجولة الـ11 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لتترقب الأندية وجماهيرها الجولة الجديدة من نسخة 2025-2026.

وتنطلق الجولة الـ11 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026 يوم الجمعة المقبل.

وأكدت الصفحة الرسمية لشركة "تذكرتي" عبر "فيس بوك" فتح باب الحجز لتذاكر المباريات التالية:

الجمعة 17 أكتوبر 2025

وادي دجلة × مودرن سبورت - 5 مساء - ستاد السلام.

المقاولون العرب × إنبي - 8 مساء - ستاد المقاولون العرب.

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية - 8 مساء - ستاد غزل المحلة.

السبت 18 أكتوبر 2025

الجونة × البنك الأهلي - 5 مساء - ستاد خالد بشارة.

الإسماعيلي × حرس الحدود - 8 مساء - ستاد الإسماعيلية.

الأحد 19 أكتوبر 2025

زد × بتروجيت - 5 مساء - ستاد القاهرة.

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش - 8 مساء - ستاد هيئة قناة السويس.

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

بيراميدز × فاركو - 5 مساء - ستاد 30 يونيو.

الأربعاء 22 أكتوبر 2025

الأهلي × الاتحاد السكندري - 5 مساء - ستاد القاهرة.

المصري × سموحة - 8 مساء - ستاد السويس الجديد.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

الدوري المصري تذكرتي مباريات الدوري المصري

