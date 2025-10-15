كشف عبدالواحد السيد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك عن تأثير أرض أكتوبر على القلعة البيضاء، مؤكدًا أن مستحقات أحمد سيد زيزو لا تتخطى الـ4 ملايين جنيه.

ويمر الزمالك بأزمة مالية كبيرة منذ أن تم سحب أرض 6 أكتوبر من قبل وزارة الإسكان.

تأثير أرض أكتوبر على الزمالك

وقال عبدالواحد في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "في اليوم الذي تم سحب فيه أرض أكتوبر كان هناك أموال ستدخل خزينة الزمالك تقدر بـ100 مليون جنيه، بالإضافة إلى 500 مليون على 6 أشهر".

وأضاف: "لو أرض أكتوبر لم تعود للزمالك، سيكون هناك ديون كبيرة قد تتخطى المليار جنيه وربما تصل إلى 2 مليار جنيه".

وأكمل: "لو لم يتم استرداد أرض أكتوبر الزمالك سيدخل في نفق مظلم".

مستحقات زيزو

وتطرق عبدالواحد السيد للحديث عن لاعب الزمالك السابق أحمد سيد زيزو، قائلًا: "زيزو يريد أن يحصل على عقده مرتين من الزمالك، وأرى أنه (ملهوش فلوس عند الزمالك).

وأضاف: "لو افترضنا أن هناك حكم سيصدر فسيحصل زيزو على 4 ملايين جنيه فقط، والكلام أن لديه 80 مليون جنيه غير صحيح، وهو يطلب (حق مش حقه)".

أزمة منعت إمام عاشور من العودة للزمالك قبل انضمامه للأهلي

في سياق آخر، كشف عبدالواحد السيد أن إمام عاشور كان عائدًا للزمالك قبل انضمامه للأهلي.

وقال السيد: "عندما كنت مسؤولًا في الزمالك، إمام عاشور كان يتواجد ويتدرب معنا مع النادي بعد عودته من الدنمارك، ولكن المشكلة الكبرى كانت تتمثل في الأزمة المالية".

وتابع: "لا أستطيع أن ألوم إمام عاشور بأنه انتقل للأهلي، لم يكن هناك أموالا لضمه مرة أخرى بعد عودته من الدنمارك".

وأشار: "إمام عاشور كان مستعدا للعودة إلى الزمالك وقال لي ذلك ولكن الأزمة المالية تسببت في عدم ضمه من ناديه الدنماركي".

وأتم: "ميتيلاند الدنماركي لم يكون (كوبري) حتى ينتقل إمام عاشور إلى الأهلي".