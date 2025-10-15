المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اجتمع باللاعبين وحديثه مع عادل مصطفى.. لقطات من يوم توروب الأول في الأهلي (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:43 م 15/10/2025
حضر الدنماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي الجديد، تدريب الفريق الأحمر مساء اليوم الأربعاء، الذي يستعد من خلاله لمواجهة إيجل نوار البوروندي.

ويلعب الأهلي مع إيجل نوار البوروندي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 25 أبريل في القاهرة.

ويعد هذا اليوم الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب في النادي الأهلي، وذلك بعدما تم إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

وظهر خلال الصور التي نشرها الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المدرب الدنماركي اجتمع مع الجهاز الفني والذي اصطحب من خلاله عادل مصطفى أيضًا.

كما عقد المدرب توروب جلسة مع جميع اللاعبين من أجل تحفيزهم على تقديم أفضل المستويات في المباريات المقبلة ليكون ذلك ملخص يومه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.

للاطلاع على تفاصيل يوم توروب الأول اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

الأهلي كان قد أعلن التعاقد مع توروب ليكون خلفا للإسباني خوسيه ريبييرو، الذي رحل فور الهزيمة من بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، علما بأن عماد النحاس كان قد تولى إدارة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري ييس توروب إيجل نوار البوروندي

