ظهر المجري إيمري سابيتش، المدرب المقرر له معاونة الدنماركي ييس توروب، في الجهاز الفني للنادي الأهلي، خلال التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.

وتواجد إيمري سابيتش، للمرة الأولى في تدريبات الأهلي الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء، تزامنًا مع استعدادات الفريق لمواجهة أيجل نوار البوروندي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران تواجد بعض أفراد الجهاز الفني المعاون للدنماركي توروب، على رأسهم إيمري سابيتش، بالإضافة إلى جوني مولبي، إذ من المقرر أن يشغل الثنائي منصب المدرب المساعد، إلى جانب جاكوب فيلوم مدرب الأحمال، وكاي ستيفانسن مدرب حراس المرمي.

من هو إيمري سابيتش؟

يملك إيمري سابيتش، المدرب المساعد الجديد بالجهاز الفني للأهلي، والبالغ من العمر 44 عامًا، مسيرة كروية متواضعة كلاعب كرة قدم، حيث بدأ مشواره في نادي فرينكفاروزي المجري، قبل أن ينتقل لغريمه ستورم جراتس.

وبدأ سابيتش مسيرته خارج المجر، بالانضمام إلى شتوتجارت الألماني الذي كان بوابته الخارجية للاحتراف، قبل أن ينتقل إلى كولن ومن ثم ماينز ليختتم مسيرته في البوندسليجا باللعب بين صفوف أوجسبورج، ليعود إلى ستورم جراتس لكي يعلق حذائه.

وانطلق سابيتش في عالم التدريب في 2013، إذ بدأ العمل كأحد أفراد فريق الكشافة بنادي ستورم جراتس، ليرحل سريعًا ملبيًا النداء الوطني للعمل كمدرب مساعد في منتخب المجر في 2014.

عاد سابيتش من جديد إلى ستورم جراتس، ولكن ليعمل مدربًا مساعدًا في 2016 ليرحل من جديد للعمل بذات الوظيفة في منتخب المجر في 2017.

أدرك سابيتش ضرورة تولي المهمة الفنية ليكون الرجل الأول، ليقدم على ذلك عام 2021 حين أصبح مدربًا لنادي فيهيرفار لكن مسيرته لم تدم طويلًا، إذ اكتفى بقيادة الفريق خلال 34 مباراة محققًا الفوز في 17 مناسبة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 10 هزائم.

وتولي سابيتش بعد مهمته في فيهيرفار، منصب المدرب المساعد في نادي زيورخ في 2022 قبل أن يقود فريق الشباب في نهاية العام ذاته خلال 8 مباريات مكتفيًا بتحقيق انتصار واحد و3 تعادلات و4 هزائم.

ورحل سابيتش في أغسطس 2024 لتولي منصب المدرب المساعد في فريق أوجسبورج الألماني، قبل أن تنتهي مهمته خلال الوقت الراهن، بانتقاله إلى الأهلي للعمل في الوظيفة ذاتها ولكن مع نادي القرن الأفريقي.

علاقة سابيتش بالمدرب توروب

لم يسبق للثنائي إيمري سابيتش وييس توروب العمل سويًا قبل محطة أوجسبورج، حيث اختلف طريقهما التدريبي حتى التقيا في النادي الألماني.

عين ييس توروب مديرًا فنيًا لنادي أوجسبورج، في أكتوبر 2023، ليبدأ الدنماركي مهمته مع الفريق الألماني رفقة مجموعة من المدربين المميزين، لم يكن سابيتش من بينهم.

سابيتش انضم للجهاز المعاون للمدرب توروب في نادي أوجسبورج، في السادس من أغسطس 2024 ليعوض رحيل جوناس شويرمان المنتقل إلى فريق برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي.

وأعلن نادي أوجسبورج عن تولي سابيتش منصب المدرب المساعد للمدرب توروب، ليبدأ المجري عمله رفقة الجهاز الفني الجديد في أغسطس 2024.

سابيتش علق عند توليه منصب المدرب المساعد، قائلًا: "لقد تابعت نادي أوجسبورج عن كثب دائمًا، وأُعجب كثيرًا بما تم إنجازه هنا، لذلك فإن انضمامي إلى النادي مرة أخرى يُعد أمرًا مميزًا للغاية".

وأشاد سابيتش بحديثه مع توروب، قائلًا: "كانت محادثتي مع المسؤولين مايكل سترول، مارينكو يورينديتش، وييس توروب إيجابية جدًا، وأنا أتطلع للعمل مع بقية الجهاز الفني".

فترة تعرف كافية

تولى سابيتش منصب المدرب المساعد لفريق أوجسبورج في 6 أغسطس 2024، وظل المجري في الفريق حتى مطلع الأسبوع الجاري، ليكون شاهدًا على رحيل توروب الذي غادر في 23 مايو من العام الجاري 2025.

بتلك المدة يتضح أن توروب عمل مع سابيتش خلال 9 أشهر و17 يومًا، وبالأيام فإن الثنائي تواجدا سويًا خلال 290 يومًا، وهو ما يشير إلى أنها مدة كافية للتأقلم وتقارب الأفكار فيما بينهما.