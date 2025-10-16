كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، جناح فريق بيراميدز، عن موقف اللاعب من الرحيل عن ناديه، في ظل تقارير ربطته بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، اليوم الخميس، إن اللاعب لا يفكر نهائيًا في الانضمام إلى الزمالك، مؤكّدًا أن رمضان صبحي يرغب في الاستمرار مع بيراميدز في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن اللاعب تلقى عرضًا من الزمالك، إلا أنه رفض فكرة التوقيع أو الانتقال إلى "القلعة البيضاء".

وأشار إلى أنه في حال قرر رمضان صبحي مغادرة بيراميدز، فإن الأولوية ستكون الاحتراف الخارجي، وليس الانتقال لأي نادٍ داخل الدوري المصري.

وكان رمضان صبحي، البالغ من العمر 28 عامًا، قد انتقل إلى بيراميدز في صيف 2020 قادمًا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ومنذ انضمامه إلى بيراميدز، شارك رمضان في 159 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 31 تمريرة حاسمة.

وحقق اللاعب عدة ألقاب مع بيراميدز، أبرزها دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025، وكأس مصر في النسخة قبل الماضية، بالإضافة إلى كأس القارات الثلاث بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 3-1.