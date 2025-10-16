المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 0
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

1 0
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

0 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر يوضح ليلا كورة.. موقف رمضان داخل بيراميدز.. وهل يرحب بالزمالك؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:47 م 16/10/2025
احتفال رمضان صبحي ونجوم بيراميدز بلقب أفريقيا

رمضان صبحي لاعب بيراميدز

كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، جناح فريق بيراميدز، عن موقف اللاعب من الرحيل عن ناديه، في ظل تقارير ربطته بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، اليوم الخميس، إن اللاعب لا يفكر نهائيًا في الانضمام إلى الزمالك، مؤكّدًا أن رمضان صبحي يرغب في الاستمرار مع بيراميدز في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن اللاعب تلقى عرضًا من الزمالك، إلا أنه رفض فكرة التوقيع أو الانتقال إلى "القلعة البيضاء".

وأشار إلى أنه في حال قرر رمضان صبحي مغادرة بيراميدز، فإن الأولوية ستكون الاحتراف الخارجي، وليس الانتقال لأي نادٍ داخل الدوري المصري.

وكان رمضان صبحي، البالغ من العمر 28 عامًا، قد انتقل إلى بيراميدز في صيف 2020 قادمًا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ومنذ انضمامه إلى بيراميدز، شارك رمضان في 159 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 31 تمريرة حاسمة.

وحقق اللاعب عدة ألقاب مع بيراميدز، أبرزها دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025، وكأس مصر في النسخة قبل الماضية، بالإضافة إلى كأس القارات الثلاث بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 3-1.

الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا رمضان صبحي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg