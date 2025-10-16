تحدث كريم وليد "نيدفيد"، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، عن فترته السابقة مع النادي الأهلي، بداية من بدايته مع حسام البدري، مرورًا بتجربتي مارسيل كولر وبيتسو موسيماني.

مرحلة حسام البدري

وقال نيدفيد عبر قناة أون سبورت 1: "كنت سعيدًا بالقناعة الفنية لدى حسام البدري عني، ولم أتعرض لأي ضرر بسبب هذا الأمر، واكتسبت خبرات كثيرة خلال هذه المرحلة".

أضاف: "كنت أشارك في العديد من المباريات ويتم تكليفي بأدوار دفاعية فقط، لذلك كان حسام البدري قد أشركني في غير مركزي، نظرًا لصغر سني وقتها، حتى أنه خلال كأس العالم للشباب، لعبت بمركز المهاجم".

أوضح: "مارسيل كولر في البداية أبلغني بالمشاركة في مركز 8، لكنني فوجئت بعدها باللعب في مركز 6، احتاجت لفترة حتى أعود لمستواي، وعندما كنت أقرب، أجده يبعدني عن المشاركة، أنا أحترمه جدًا، لكنني لم أستطع الوصول للمستوى الفني معه".

الإصابة المزمنة

واصل نيدفيد: "طلبت من محمد رمضان (المدير الرياضي السابق للأهلي)، أنني سأرحل نهاية الموسم، لأنني وجدت أنني خارج حسابات الجهاز الفني".

شدد: "لم أعانِ من إصابة مزمنة، لكن طول مدة غيابي كان بسبب التأهيل، بعدما افترض القائم على تأهيلي أنني تعافيت بسبب استجابتي السريعة، لذلك احتاجت فترة إضافية للتعافي والعودة من جديد، لكن الإصابة لم تتجدد، وأنا لم أخرج للتوضيح لأنني غير متفاعل على السوشيال ميديا".

موسيماني في نهائي القرن

أشار: "موسيماني تم تقديره في الأهلي ولم يتعرض للظلم، لكن الكرة في جنوب أفريقيا لا تلعب تحت الضغوط التي تحدث في الأهلي، هم يعتادون على فكرة المدرب المشروع، مثل خوسيه ريبيرو".

اختتم نيدفيد تصريحاته: "في نهائي أفريقيا أمام الزمالك، موسيماني قال لنا من أجل الفوز يجب بدء المباراة بضغط قوي لتسجيل هدف مبكر، وبالفعل قمنا بذلك، لكننا تراجعنا للخلف بعدها، وذلك كان من اللاعبين، ليس بطلب منه".